nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Закон о повышении штрафов за непредоставление преимущества пешеходам принят

23 апреля 2009, 14:00
Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении штрафа за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Соответствующие поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Новый штраф за это нарушение устанавливается в размере от 800 до 1 тыс. руб. (сейчас — предупреждение или штраф 100 руб.).

Увеличивается также штраф за нарушение правил перевозки людей — с 100 до 500 руб. Кроме того, за остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов, устанавливается наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 300 руб. (сейчас — предупреждение или штраф от 200 до 300 руб.).

Нарушение пешеходом или иным лицом правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 200 руб. (в настоящее время — предупреждение или штраф 100 руб.).

#Новости#Автомобили#Россия#Правила дорожного движения#Законодательство#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25