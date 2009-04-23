Закон о повышении штрафов за непредоставление преимущества пешеходам принят

Увеличивается также штраф за нарушение правил перевозки людей — с 100 до 500 руб. Кроме того, за остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов, устанавливается наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 300 руб. (сейчас — предупреждение или штраф от 200 до 300 руб.).