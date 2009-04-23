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Владимир Якушев участвует в работе Совета УрФО

23 апреля 2009, 12:12
Сегодня, 23 апреля, губернатор Владимир Якушев участвует в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

В заседании, которое проходит под председательством полномочного представителя президента в УФО Николая Винниченко, участвуют министр юстиции РФ Александр Коновалов, первый заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник милиции Михаил Суходольский, главы регионов, входящих в Уральский федеральный округ.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в повестке дня следующие вопросы:

1. Об организации исполнения поручения Президента Российской Федерации в части разработки и принятия региональных программ по оказанию помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и по содействию их социальной реабилитации.

2. Об организации исполнения поручений Президента Российской Федерации по результатам проверки исполнения органами исполнительной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований требований действующего законодательства по обеспечению прав и законных интересов граждан.

3. О состоянии преступности и дополнительных мерах по реализации региональных программ профилактики преступности в условиях экономического кризиса.

4. О мероприятиях, осуществляемых в Уральском федеральном округе, по поддержке градо- и системообразующих предприятий.

#Новости#Таня#Политика
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