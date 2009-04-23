Владимир Якушев участвует в работе Совета УрФО

В заседании, которое проходит под председательством полномочного представителя президента в УФО Николая Винниченко, участвуют министр юстиции РФ Александр Коновалов, первый заместитель министра внутренних дел России
Как сообщает
1. Об организации исполнения поручения Президента Российской Федерации в части разработки и принятия региональных программ по оказанию помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и по содействию их социальной реабилитации.
2. Об организации исполнения поручений Президента Российской Федерации по результатам проверки исполнения органами исполнительной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований требований действующего законодательства по обеспечению прав и законных интересов граждан.
3. О состоянии преступности и дополнительных мерах по реализации региональных программ профилактики преступности в условиях экономического кризиса.
4. О мероприятиях, осуществляемых в Уральском федеральном округе, по поддержке градо- и системообразующих предприятий.