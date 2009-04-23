В Восточном микрорайоне появится Аллея десантников

Сегодня уже видны её очертания — вымощены дорожки, оформлены газоны, где будут высажены цветы и трава. Первая посадка деревьев — кленов и лиственниц — состоялась осенью, в мае планируется продолжить озеленение.
В начале аллеи, протяженность которой 137 метров, установлена стела. На ней в скором времени появится барельеф с символикой ВДВ и надписью «
— Решение о передаче БМП принял командующий ВДВ, — рассказал директор ТДСК «Энерго» Николай Калашников. — Установлена эта машина будет на камнях, имитируя движение по пересеченной местности.
Идея создания аллеи в Восточном микрорайоне принадлежит генеральному директору ТДСК Николаю Щепелину. Её поддержал тюменский Союз
— Здесь будут созданы хорошие условия и для отдыха с детьми — скамейки вдоль аллеи, красивые фонари, подсветка стелы, — говорит Калашников. — Окончательный вариант сейчас дорабатывается дизайнерами, в нем будут учтены все нюансы.
Идей у бывших десантников масса. К примеру, уже поступило предложение создать в этом районе спортивный центр, где мальчишек будут обучать рукопашному бою. А в строящемся доме, к которому ведет аллея, откроется ресторан. Как он будет называться, ещё неизвестно, но то, что и на нем будет символика ВДВ, уже решено, утверждает Николай Григорьевич.
— Когда мы объявили о решении увековечить таким образом память о десантниках, отдавших свои жизни в боях, оказалось, что это первая в нашей стране аллея ВДВ, — рассказал Николай Калашников. — Мы хотим, чтобы 2 августа, в свой профессиональный праздник, десантники могли собираться здесь — отдать честь погибшим товарищам, культурно отдохнуть.