В Восточном микрорайоне появится Аллея десантников

Идей у бывших десантников масса. К примеру, уже поступило предложение создать в этом районе спортивный центр, где мальчишек будут обучать рукопашному бою. А в строящемся доме, к которому ведет аллея, откроется ресторан. Как он будет называться, ещё неизвестно, но то, что и на нем будет символика ВДВ, уже решено, утверждает Николай Григорьевич.