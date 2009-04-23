В Тюменской области появился новый завод строительных материалов

В Ялуторовске прошло официальное открытие завода строительных материалов «Поревит». Холдинг «Партнер», известный тюменцам своими проектами в сфере жилищного строительства и торговли, начал строительство завода по производству стеновых блоков на базе ялуторовского «Комбината строительных материалов» еще в 2007 году.
В конце 2008, когда практически все оборудование было закуплено, ввод первой очереди нового производства поставил под угрозу финансовый кризис. Преодолеть это препятствие холдингу «Партнер» помогло правительство области, выступившее в роли гаранта, а финансовую поддержку (2 миллиарда рублей) оказал Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ.
На открытие завода, который будет производить 350 тысяч кубометров стеновых блоков из автоклавного газобетона в год приехали представители власти и бизнес-партнеры холдинга.
«Открытие нового завода — это большое событие для области, - отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, - это новоселье, дополнительные рабочие места. В общем, новое производство — это всегда новая жизнь».
Генеральный директор холдинга «Партнер» Геннадий Разницын провел гостей по всей технологической линии. Автоклавный газобетон — строительный материал новой формации, достаточно экологичный, теплоизоляционный, легкий и, что немаловажно в нынешних экономических условиях, дешевый. По подсчетам специалистов завода, на дом площадью 100 квадратных метров понадобится 50 кубометров блоков, которые обойдутся застройщику в 168 тысяч рублей.
Как сообщили Dom72.ru в управляющей компании Холдинга «Партнер», все операции на заводе автоматизированы, здесь установлено оборудование немецкой фирмы MASA HENKE Maschinenfabrik GmbH, специалисты которой работали на установке и наладке автоматизированных линий. Пуск такого высокотехнологичного производства, принципиально нового для региона - это выход тюменской стройиндустрии на более высокий уровень, считает Владимир Якушев. «Это совершенно иная культура производства, резкое увеличение производительности труда, - подчеркнул губернатор области. - Чем больше в нашей области будет подобных предприятий, тем более конкурентоспособной на рынке будет наша продукция».
С вводом завода «Поревит» регион получает возможность насытить собственной продукцией рынок стройматериалов. Как заверил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, такую продукцию с удовольствием будут использовать также строители Югры и Ямала.
По словам Геннадия Разницына, главная задача предприятия в ближайшее время — продвигать свою продукцию на рынке, формировать портфель заказов. Так что для холдинга открытие завода не итог, а скорее шаг к новой работе, хотя с пуском второй очереди решено повременить на год-два.
Готовность и дальше сотрудничать с «Партнером» выразил и председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Игорь Артамонов. «Для нас новый завод - это трансформированные в готовую продукцию средства наших вкладчиков», - сказал он и отметил, что это самый крупный в Западной Сибири строительный инвестиционный проект.
«Мы оказываем государственную поддержку холдингу «Партнер» в осуществлении этого проекта, будем помогать и впредь этому и другим предприятиям, которые не стоят на месте, а создают новые производственные мощности на территории региона», — заверил глава области Владимир Якушев.
Среди крупных инвестпроектов, которые сегодня реализуются в области, он выделил строительство комплекса по производству полипропилена на базе Тобольского нефтехимического комбината (СИБУР), завод «УГМК-Сталь». Инвестиции в агропромышленной сфере вообще не сворачивались. Есть в регионе и успешно завешенные в последнее время проекты — например, завод «Тюменьстальмост» в поселке Винзили.
«Правительство и областная Дума сегодня продолжают активную работу по привлечению инвесторов в Тюменскую область», - подытожил губернатор. Он уверен, что даже в кризисные времена можно и нужно развивать производство, создавая базу для дальнейшего развития области.