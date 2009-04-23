В Тюменской области появился новый завод строительных материалов

Как сообщили Dom72.ru в управляющей компании Холдинга «Партнер», все операции на заводе автоматизированы, здесь установлено оборудование немецкой фирмы MASA HENKE Maschinenfabrik GmbH, специалисты которой работали на установке и наладке автоматизированных линий. Пуск такого высокотехнологичного производства, принципиально нового для региона - это выход тюменской стройиндустрии на более высокий уровень, считает Владимир Якушев. «Это совершенно иная культура производства, резкое увеличение производительности труда, - подчеркнул губернатор области. - Чем больше в нашей области будет подобных предприятий, тем более конкурентоспособной на рынке будет наша продукция».