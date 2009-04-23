В Тюмени выберут «КниГиню-2009»

Третий год библиотечные работники муниципальных публичных библиотек подведомственных управлению по культуре администрации города Тюмени и библиотекари образовательных учреждений города участвуют в городском конкурсе профессионального мастерства библиотекарей «Тюменская
Конкурс проводится на протяжении двух месяцев — с 1 апреля до 25 мая. Сейчас участницы конкурса соревнуются в оформлении авторских книжных выставок, а 25 мая их ждут
Конкурс направлен на совершенствование и развитие библиотечного обслуживания населения города Тюмени, стимулирование творческого потенциала библиотечных работников и повышение их социального статуса, привлечение молодых специалистов в практику работы публичных, учебных библиотек и библиотек учреждений дополнительного образования, выявление и распространение инновационных методов работы в
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.