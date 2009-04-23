В Тюмени выберут «КниГиню-2009»

Конкурс направлен на совершенствование и развитие библиотечного обслуживания населения города Тюмени, стимулирование творческого потенциала библиотечных работников и повышение их социального статуса, привлечение молодых специалистов в практику работы публичных, учебных библиотек и библиотек учреждений дополнительного образования, выявление и распространение инновационных методов работы в информационно-библиотечном обслуживании населения города и т. д.