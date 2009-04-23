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В Тюмени выберут «КниГиню-2009»

23 апреля 2009, 16:16
Третий год библиотечные работники Тюмени участвуют в городском конкурсе профессионального мастерства библиотекарей «Тюменская КниГиня-2009», организатором которого является Тюменская городская юношеская библиотека.
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Тюмень

Третий год библиотечные работники муниципальных публичных библиотек подведомственных управлению по культуре администрации города Тюмени и библиотекари образовательных учреждений города участвуют в городском конкурсе профессионального мастерства библиотекарей «Тюменская КниГиня-2009», организатором которого является Тюменская городская юношеская библиотека.

Конкурс проводится на протяжении двух месяцев — с 1 апреля до 25 мая. Сейчас участницы конкурса соревнуются в оформлении авторских книжных выставок, а 25 мая их ждут конкурсно-игровая программа и награждение победителей.

Конкурс направлен на совершенствование и развитие библиотечного обслуживания населения города Тюмени, стимулирование творческого потенциала библиотечных работников и повышение их социального статуса, привлечение молодых специалистов в практику работы публичных, учебных библиотек и библиотек учреждений дополнительного образования, выявление и распространение инновационных методов работы в информационно-библиотечном обслуживании населения города и т. д.

Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

#Новости#Тюмень#Библиотеки#Конкурсы#Таня#Культура
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