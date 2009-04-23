В Тюмени почтят память армян-жертв геноцида 1915 года

24 апреля считается символическим Днем памяти жертв геноцида армян, жертвами которого с 1915 по 1923 год стали около полутора миллионов человек. Именно в этот день 1915 года начались массовые аресты армянской интеллектуальной, религиозной, экономической и политической элиты, что привело к полному уничтожению целой плеяды виднейших деятелей армянской культуры. В списки подлежащих аресту попали люди разных политических взглядов и профессий — писатели, артисты, музыканты, учителя, врачи, юристы, журналисты, бизнесмены, политические и религиозные лидеры. Главное, что их объединяло — национальная принадлежность.