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В Тюмени почтят память армян-жертв геноцида 1915 года

23 апреля 2009, 11:49
24 апреля в областном центре пройдут памятные мероприятия, организованные армянской диаспорой Тюменской области и посвященные 94-ой годовщине геноцида армян в Османской империи 1914—1922 гг. Ежегодно в этот день армяне всего мира чтят память жертв насилия и депортации.
Сюжет
Тюмень

24 апреля считается символическим Днем памяти жертв геноцида армян, жертвами которого с 1915 по 1923 год стали около полутора миллионов человек. Именно в этот день 1915 года начались массовые аресты армянской интеллектуальной, религиозной, экономической и политической элиты, что привело к полному уничтожению целой плеяды виднейших деятелей армянской культуры. В списки подлежащих аресту попали люди разных политических взглядов и профессий — писатели, артисты, музыканты, учителя, врачи, юристы, журналисты, бизнесмены, политические и религиозные лидеры. Главное, что их объединяло — национальная принадлежность.

В плане мероприятия вечера памяти — выставка фотодокументов, посвященная истории геноцида, фотовыставка (главные действующие лица которой — народные герои — федоины), концертная программа с патриотическими песнями и стихами, которая пройдет под звуки национального инструмента дудуки. Так же в этот день состоится показ фильма «Гнездо жаворонка», рассказывающего о трагических событиях того времени. Память армян — жертв геноцида почтят минутой молчания.

День поминовения жертв геноцида ежегодно отмечается армянской диаспорой Тюменской области и всеми армянами в разных уголках мира, сообщает Nashgorod.ru комитет по делам национальностей Тюменской области. В Армении в этот день десятки тысяч людей совершают восхождение к Мемориалу геноцида в Ереване, в армянских церквях во всех странах мира совершаются панихида и проводятся литургии памяти.

#Новости#История#Тюмень#Армения#Ксения#Общество
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