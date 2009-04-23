В Тюмени малый бизнес поддержат новые кредитные продукты от Сбербанка

Анализ потребностей регионального рынка, проведенный специалистами Сбербанка России, показал устойчивый спрос его клиентов — субъектов малого предпринимательства — на новые кредитные продукты «Бизнес-авто» и «Коммерческая недвижимость», реализуемые в рамках пилотного проекта в подразделениях Центрально-Черноземного и Поволжского банков Сбербанка России. В связи с этим принято решение запустить кредитные программы в Западно-Сибирском банке Сбербанка России.
Кредит «Бизнес-авто» выдается под залог приобретаемого транспортного средства на срок до 5 лет, «Коммерческая недвижимость» — под залог объекта недвижимости на срок до 10 лет. В рамках данных программ предприниматели могут брать кредит в размере до 80% от оценочной стоимости объектов.
Рушан Сахбиев, Первый заместитель Западно-Сибирского банка Сбербанка России: «Запуск продуктов „Бизнес-авто“ и „Коммерческая недвижимость“ стал продолжением политики банка по расширению продуктового ряда для малого бизнеса, в дальнейшем мы планируем осуществить внедрение ещё 7 продуктов по всей филиальной сети Западно-Сибирского банка Сбербанка России».