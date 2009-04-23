В Тюмени малый бизнес поддержат новые кредитные продукты от Сбербанка

Кредит « Бизнес-авто » выдается под залог приобретаемого транспортного средства на срок до 5 лет, «Коммерческая недвижимость» — под залог объекта недвижимости на срок до 10 лет. В рамках данных программ предприниматели могут брать кредит в размере до 80% от оценочной стоимости объектов.