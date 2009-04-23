В этом году в Госдуме рассмотрят законопроект об ограничении распространения табака

Кроме того, осенью этого года Комитет предложит поправки в Налоговый Кодекс в части повышения акцизов на сигареты. Об этом заявил сегодня на
«Мы уже презентовали этот документ на парламентских слушаниях, — сказал он. — Законопроект подготовлен совместно с Минздравсоцразвития РФ и Роспотребнадзором». В документе предусматривается запрет на продажу сигарет везде, кроме магазинов, запрет на курение в общественных местах, запрет рекламы табака. «Мы надеемся, что в этом году законопроект будет вынесен на рассмотрение в Госдуму», отметил Герасименко.
«Тотальная агрессивная реклама мешает молодежи сделать свободный выбор в пользу здорового образа жизни» — такое мнение высказал принявший участие в
По мнению специалистов, «повышение налога выше уровня инфляции приведет к снижению доступности всех брендов сигарет. Для курильщиков, потребляющих сейчас дешевые сигареты, намного понизится выбор для замены бренда, что подействует стимулом для них бросить курить». По расчетам специалистов, если повысить налоговую ставку с текущего уровня на 33% до 70% от розничной цены, Это принесло бы налоговых поступлений на сумму 125 млрд. рублей в год. Кроме того, курильщиков стало бы на 5,4 млн. людей меньше.
В РФ курит треть населения страны. Ежегодно в России умирают 2 млн. 200 тысяч людей, из них от причин, связанных с курением, примерно 400 тысяч.