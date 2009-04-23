В этом году в Госдуме рассмотрят законопроект об ограничении распространения табака

По мнению специалистов, «повышение налога выше уровня инфляции приведет к снижению доступности всех брендов сигарет. Для курильщиков, потребляющих сейчас дешевые сигареты, намного понизится выбор для замены бренда, что подействует стимулом для них бросить курить». По расчетам специалистов, если повысить налоговую ставку с текущего уровня на 33% до 70% от розничной цены, Это принесло бы налоговых поступлений на сумму 125 млрд. рублей в год. Кроме того, курильщиков стало бы на 5,4 млн. людей меньше.