Условиям льготных автокредитов удовлетворяет только одна иномарка

В частности, приобрести Ford Focus за 345 тысяч рублей (российский офис «Форда» специально снизил цену этой модификации на 43 тысячи рублей, чтобы попасть в список Минпромторга) у столичных дилеров пока невозможно — «живых» машин нет в наличии. Как ранее заявлял руководитель российского представительства Ford Найджел Брэкенбери, эта модификация действительно собирается в очень ограниченных количествах, а решение об изменении производственной программы будет принято после анализа спроса на «антикризисный» Focus по итогам апреля. Кроме того, недавно Ford запустил собственную кредитную программу на тех же условиях, что и правительственный автокредит, которая распространяется на все модификации Focus (кроме ST и RS) и Mondeo.
Приобрести хэтчбек Skoda Fabia за 349 тысяч рублей, как пишет «Коммерсант», тоже оказалось невозможно — такие машины уже распроданы, а с 5 мая самая доступная «Фабия» подорожает до 364 тысяч рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и с ижевской Kia Spectra — с начала года этот седан подорожал до 379 тысяч рублей, а недавние обещания президента Удмуртии снизить стоимость «Спектры» до 300 тысяч рублей воплотятся в жизнь не раньше лета.
Недавно подорожали и седаны Fiat Albea — до 366 тысяч рублей. Однако, как отмечает представитель российского офиса Fiat Сергей Ильинский, у компании ещё есть «несколько сотен» машин по цене ниже 350 тысяч рублей, а летом начнется производство «антикризисной» версии Albea, которая также попадает в обозначенные правительством ценовые рамки.
Chevrolet Niva после недавнего рестайлинга подорожала до 412 тысяч рублей, и снижать цены на эту модель СП «
Зато «УАЗ» в среду объявил о запуске в производство «антикризисной» модификации UAZ Hunter с мотором ЗМЗ и брезентовой крышей, которая будет стоить дешевле 350 тысяч рублей.
Напомним, что льготные автокредиты выдаются на срок не более трех лет при условии