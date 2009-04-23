Условиям льготных автокредитов удовлетворяет только одна иномарка

В частности, приобрести Ford Focus за 345 тысяч рублей (российский офис «Форда» специально снизил цену этой модификации на 43 тысячи рублей, чтобы попасть в список Минпромторга) у столичных дилеров пока невозможно — «живых» машин нет в наличии. Как ранее заявлял руководитель российского представительства Ford Найджел Брэкенбери, эта модификация действительно собирается в очень ограниченных количествах, а решение об изменении производственной программы будет принято после анализа спроса на «антикризисный» Focus по итогам апреля. Кроме того, недавно Ford запустил собственную кредитную программу на тех же условиях, что и правительственный автокредит, которая распространяется на все модификации Focus (кроме ST и RS) и Mondeo.