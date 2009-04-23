Тюменская филармония подарит праздник меломанам города

Сегодня абонементная система в работе со слушателями принята во всем мире. Это престижно и удобно: один поход на ярмарку — и вы спланировали свой концертный год, получили постоянное место в зале и личный план сезона. Кроме того, это выгодно — концерты по абонементу обойдутся дешевле, чем по разовым билетам: членам Союза друзей филармонии предоставляется 25%-я скидка на покупку традиционного абонемента и 15%-я скидка на покупку личного абонемента.