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Тюменская филармония подарит праздник меломанам города

23 апреля 2009, 10:29
Только 11 дней в мае! 20 абонементов! Звезды мировой величины в нашем родном городе! С 12 по 22 мая с 12.00 до 19.00 Тюменская филармония проводит ярмарку-продажу абонементов нового концертного сезона 2009–2010 года.
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Тюмень

Только 11 дней в мае! 20 абонементов! Звезды мировой величины в нашем родном городе! С 12 по 22 мая, с 12.00 до 19.00, Тюменская филармония проводит ярмарку-продажу абонементов нового концертного сезона 2009–2010 года.

Напомним, что абонемент — это один билет на несколько концертов. Тюменская филармония предлагает своим слушателям два вида абонементов: традиционный абонемент — один билет на цикл из 3–5 концертов и личный абонемент, который можно составить из предложенных концертов сезона каждому слушателю индивидуально.

Содержание абонементных циклов нового концертного сезона полностью обновилось. Расширился круг жанров: от симфонии до хореографического театра. Участники новых концертов — звезды мировой величины: симфонические и камерные оркестры, ансамбли, солисты. Вот только некоторые абонементы нового концертного сезона:

«Великие дирижеры России и шедевры симфонической музыки» (Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы»; Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России; Владимир Федосеев и Государственный академический большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского);

«Золотая серия Антонио Страдивари» (Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» играют на уникальных инструментах Госколлекции; Саяка Шоджи (Япония) играет на скрипке А.Страдивари «Рекамье», 1727; Пьер Амойял (с камерным ансамблем «Виртуозы Швейцарии») играет на скрипке А.Страдивари «Коханьский», 1717).

«Мастера художественного слова» (народный артист СССР Олег Басилашвили; писатель и драматург Виктория Токарева; народный артист России Александр Филиппенко).

Сегодня абонементная система в работе со слушателями принята во всем мире. Это престижно и удобно: один поход на ярмарку — и вы спланировали свой концертный год, получили постоянное место в зале и личный план сезона. Кроме того, это выгодно — концерты по абонементу обойдутся дешевле, чем по разовым билетам: членам Союза друзей филармонии предоставляется 25%-я скидка на покупку традиционного абонемента и 15%-я скидка на покупку личного абонемента.

Постоянные слушатели Тюменской филармонии знают, что на ярмарке можно не только приобрести абонементы, но и встретиться с единомышленниками, обменяться впечатлениями о будущем концертном сезоне.

Накануне ярмарки-продажи абонементов, 29 апреля в 18.30 в зале камерной и органной музыкой все члены Союза друзей филармонии приглашаются на встречу с директором Тюменской филармонии М. М. Бирманом и сотрудниками СДФ. На этой встрече можно будет обсудить итоги прошедшего концертного сезона, планы на новый сезон, задать вопросы, внести свои предложения.

#Новости#Музыка#Филармония#Тюмень#Таня#Культура
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