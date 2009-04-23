Тоболячка до смерти избила сожителя подставкой из-под сковороды

Следствием установлено, что в январе 2009 года между Журавлёвой, имеющей двоих детей в возрасте 4 и 6 лет, и её сожителем произошла ссора, во время которой
В ночь на 16 февраля 2009 года между сожителями вновь произошёл конфликт, в ходе которого Журавлёва решив отомстить за свою родственницу, схватила металлическую подставку
На следующее утро потерпевший чувствовал себя нормально, однако днём ему внезапно стало хуже, он упал и, не приходя в сознание, скончался 10 марта текущего года в Областной больнице № 3.
Органами предварительного следствия Журавлёвой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
В настоящее время проводится комплекс