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Тоболячка до смерти избила сожителя подставкой из-под сковороды

23 апреля 2009, 14:58
Следственным отделом по Тобольску привлечена к уголовной ответственности 25-летняя Алёна Журавлёва, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что в январе 2009 года между Журавлёвой, имеющей двоих детей в возрасте 4 и 6 лет, и её сожителем произошла ссора, во время которой 36-летний мужчина бросил табурет в её сестру, от чего последняя длительное время не могла ходить.

В ночь на 16 февраля 2009 года между сожителями вновь произошёл конфликт, в ходе которого Журавлёва решив отомстить за свою родственницу, схватила металлическую подставку из-под сковороды и ударила мужчину по голове в область левого глаза.

На следующее утро потерпевший чувствовал себя нормально, однако днём ему внезапно стало хуже, он упал и, не приходя в сознание, скончался 10 марта текущего года в Областной больнице № 3.

Органами предварительного следствия Журавлёвой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

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