Тоболячка до смерти избила сожителя подставкой из-под сковороды

Следствием установлено, что в январе 2009 года между Журавлёвой, имеющей двоих детей в возрасте 4 и 6 лет, и её сожителем произошла ссора, во время которой 36-летний мужчина бросил табурет в её сестру, от чего последняя длительное время не могла ходить.