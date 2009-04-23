США взяли на себя ответственность за экономический кризис

Напомним, ещё в 2008 году президент России Дмитрий Медведев говорил о том, что в мировом кризисе, разразившемся в 2007 году, виноваты Соединенные Штаты. Тогда Медведев заявил, что США пренебрегли чувством меры, надули «денежный пузырь» и потащили за собой вниз все финансовые рынки мира. Кроме того, российский президент отметил, что реальные возможности США не соответствуют формальной позиции, занимаемой этой страной.