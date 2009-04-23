США взяли на себя ответственность за экономический кризис

Слова Гайтнера передает Reuters.
Гайтнер отметил, что для выхода из кризиса необходимы объединенные усилия всего мира. Руководитель американского Минфина отметил, что остальным государствам для восстановления собственных экономик необходимо, чтобы спад преодолела экономика и финансовая система США.
Напомним, ещё в 2008 году президент России Дмитрий Медведев говорил о том, что в мировом кризисе, разразившемся в 2007 году, виноваты Соединенные Штаты. Тогда Медведев заявил, что США пренебрегли чувством меры, надули «денежный пузырь» и потащили за собой вниз все финансовые рынки мира. Кроме того, российский президент отметил, что реальные возможности США не соответствуют формальной позиции, занимаемой этой страной.
Ранее 22 апреля стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, в котором отметил, что Россия и ещё 11 стран бывшего СССР наиболее серьезно пострадали от мирового кризиса.