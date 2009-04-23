«Сказочный» юбилей: Театр на Таганке отметит 45-летие новой премьерой

В интервью РИА «Новости» Юрий Петрович объяснил, что само существование Театра на Таганке — это вызов дилетантизму. «Мои „Сказки“ — тому подтверждение. Здесь все не просто так, здесь разбиться можно. Это дело такое, что требует тренинга, собранности. А не так: прибежали, схалтурили три или четыре Имени и разбежались. Как они говорят, „простригли“ стадо. Стадо — это мы с вами, которые ходят на это смотреть. Мы — „стадо“ для них, и они нас „стригут“, ну, деньги зарабатывают. А мы, лопоухие, смотрим на эту халтуру», — с сожалением говорит классик отечественного театра.