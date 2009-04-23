«Сказочный» юбилей: Театр на Таганке отметит 45-летие новой премьерой

«Как не сыграть таких авторов, как
Стоит отметить, что в спектакле «Сказки» занята почти половина труппы. Артистам предстоит не только, как принято на Таганке, петь, играть на разных музыкальных инструментах и танцевать, но даже исполнять сложнейшие цирковые номера, в том числе прыжки на профессиональном батуте.
Костюмы к «Сказкам» выполнены по эскизам известного художника Рустама Хамдамова. Музыкальное оформление составлено из цитат из музыки Альфреда Шнитке и произведений постоянного соавтора Юрия Любимова — композитора Владимира Мартынова.
В интервью РИА «Новости» Юрий Петрович объяснил, что само существование Театра на Таганке — это вызов дилетантизму. «Мои „Сказки“ — тому подтверждение. Здесь все не просто так, здесь разбиться можно. Это дело такое, что требует тренинга, собранности. А не так: прибежали, схалтурили три или четыре Имени и разбежались. Как они говорят, „простригли“ стадо. Стадо — это мы с вами, которые ходят на это смотреть. Мы — „стадо“ для них, и они нас „стригут“, ну, деньги зарабатывают. А мы, лопоухие, смотрим на эту халтуру», — с сожалением говорит классик отечественного театра.
«Вы разве не замечаете, что халтура одолевает? Нет?! Ещё господин Станиславский говорил: „50 лет я боролся с халтурой, и халтура меня победила“, вот какие грустные слова говорит создатель МХАТа. А мы все веселимся
Начиная с 14 апреля в рамках юбилейных торжеств были показаны семь специально выбранных Любимовым спектаклей, условно очерчивающих творческий путь мастера и его театра. Это, конечно, символ Таганки — «Добрый человек из Сезуана», не сошедший со сцены и сегодня, а также мольеровский «Тартюф», «Мастер и Маргарита» по Булгакову, «Владимир Высоцкий», пушкинский «Евгений Онегин», «До и После», «Горе от ума — горе уму — горе ума» Грибоедова.
Свое восхищение коллективом Театра на Таганке выразил и президент России Дмитрий Медведев. «С момента создания театра вы безошибочно уловили настроение общества, его устремления, сделали тему свободы лейтмотивом своего творчества. В этом и заключалась ваша особая — гражданская миссия», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайтеглавы государства.
Президент отметил, что все эти годы Театр на Таганке «не изменял ни своему замыслу, ни традициям», никогда не ставил «проходных» спектаклей, а «высокая планка нравственного поиска была по плечу только настоящим энтузиастам и творцам — людям талантливым, деятельным и увлеченным».