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«Сказочный» юбилей: Театр на Таганке отметит 45-летие новой премьерой

23 апреля 2009, 18:28
Легендарный Театр на Таганке, созданный режиссером Юрием Любимовым, отметит в четверг свой 45-летний день рождения премьерой спектакля «Сказки», созданного по мотивам «Русалочки» Андерсена, «Счастливого принца» Уайльда, «Сверчка за очагом» Диккенса.

«Как не сыграть таких авторов, как Ганс-Христиан Андерсен, Оскар Уайльд, Чарльз Диккенс! Это великие классики. Да и время для сказок подходящее, — рассказал журналистам главный режиссер и художественный руководитель „Таганки“ Юрий Любимов. — Вот мы все пробовали сказку делать былью, но вместо сердца пламенный мотор у нас, а у этих великих авторов темы вечные — жизнь, смерть, любовь».

Стоит отметить, что в спектакле «Сказки» занята почти половина труппы. Артистам предстоит не только, как принято на Таганке, петь, играть на разных музыкальных инструментах и танцевать, но даже исполнять сложнейшие цирковые номера, в том числе прыжки на профессиональном батуте.

Костюмы к «Сказкам» выполнены по эскизам известного художника Рустама Хамдамова. Музыкальное оформление составлено из цитат из музыки Альфреда Шнитке и произведений постоянного соавтора Юрия Любимова — композитора Владимира Мартынова.

В интервью РИА «Новости» Юрий Петрович объяснил, что само существование Театра на Таганке — это вызов дилетантизму. «Мои „Сказки“ — тому подтверждение. Здесь все не просто так, здесь разбиться можно. Это дело такое, что требует тренинга, собранности. А не так: прибежали, схалтурили три или четыре Имени и разбежались. Как они говорят, „простригли“ стадо. Стадо — это мы с вами, которые ходят на это смотреть. Мы — „стадо“ для них, и они нас „стригут“, ну, деньги зарабатывают. А мы, лопоухие, смотрим на эту халтуру», — с сожалением говорит классик отечественного театра.

«Вы разве не замечаете, что халтура одолевает? Нет?! Ещё господин Станиславский говорил: „50 лет я боролся с халтурой, и халтура меня победила“, вот какие грустные слова говорит создатель МХАТа. А мы все веселимся что-то», — вздыхает Любимов.

Начиная с 14 апреля в рамках юбилейных торжеств были показаны семь специально выбранных Любимовым спектаклей, условно очерчивающих творческий путь мастера и его театра. Это, конечно, символ Таганки — «Добрый человек из Сезуана», не сошедший со сцены и сегодня, а также мольеровский «Тартюф», «Мастер и Маргарита» по Булгакову, «Владимир Высоцкий», пушкинский «Евгений Онегин», «До и После», «Горе от ума — горе уму — горе ума» Грибоедова.

Свое восхищение коллективом Театра на Таганке выразил и президент России Дмитрий Медведев. «С момента создания театра вы безошибочно уловили настроение общества, его устремления, сделали тему свободы лейтмотивом своего творчества. В этом и заключалась ваша особая — гражданская миссия», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайтеглавы государства.

Президент отметил, что все эти годы Театр на Таганке «не изменял ни своему замыслу, ни традициям», никогда не ставил «проходных» спектаклей, а «высокая планка нравственного поиска была по плечу только настоящим энтузиастам и творцам — людям талантливым, деятельным и увлеченным».

#Новости#Театр#Юбилей#Таня#Культура
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