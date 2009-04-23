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Российских военных лишат льгот и компенсаций

23 апреля 2009, 13:37
В военном ведомстве завершилась разработка проектов законов «О военной службе Российской Федерации» и «О воинской обязанности граждан Российской Федерации».

Как сообщает «НВО», в распоряжение которого попала копия письма главы Минобороны Анатолия Сердюкова президенту, чиновники предлагают сделать институт военной службы по контракту «полноценной составляющей государственной службы Российской Федерации с особенностями, присущими военной службе». При этом контрактники будут лишены основных льгот и компенсаций.

Как уточняет издание, Сердюков предлагает установить военнослужащим ненормированный рабочий день, предоставляя им не менее одних суток отдыха еженедельно, но не менее шести суток в месяц. Вместо дополнительных дней отдыха за участие в боевых дежурствах, учениях, походах кораблей и других подобных мероприятиях без ограничения нормальной продолжительности служебного времени контрактникам предлагают выплачивать денежную компенсацию, условия которой должно установить правительство.

Ветеранов боевых действий, по мнению министра обороны, нужно лишить дополнительного отпуска продолжительностью в 15 суток, а также отменить право на бесплатный проезд в отпуск и обратно всем военнослужащим и членам их семей. Кроме этого, предлагается отменить компенсации за санаторно-курортное лечение. Как подчеркивает источник, речь идет о сумме в 600 рублей на человека в погонах и по 300 рублей на членов его семьи — жен и несовершеннолетних детей.

Тем не менее, согласно новому законодательству, военнослужащие могут получить дополнительную компенсационную выплату. О чем именно идет речь, в письме и приложении к нему не объясняется.

НВО напоминает, что ранее Анатолий Сердюков «уже прославился тем», что отказывался подписывать рапорты на увольнение своих подчиненных по организационно-штатным основаниям. В частности, из-за сокращения должностей. В таком случае военным полагается единовременное пособие, а также долгосрочные выплаты в процентах от довольствия по должности и званию. Министр настаивал на том, чтобы его подчиненные уходили по собственному желанию без компенсаций, утверждает издание.

#Новости#Льготники#Россия#Ксения#Общество
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