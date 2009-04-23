Российских военных лишат льгот и компенсаций

Ветеранов боевых действий, по мнению министра обороны, нужно лишить дополнительного отпуска продолжительностью в 15 суток, а также отменить право на бесплатный проезд в отпуск и обратно всем военнослужащим и членам их семей. Кроме этого, предлагается отменить компенсации за санаторно-курортное лечение. Как подчеркивает источник, речь идет о сумме в 600 рублей на человека в погонах и по 300 рублей на членов его семьи — жен и несовершеннолетних детей.