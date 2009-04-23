Россия и Гонконг договорились об отмене виз

Ожидается, что соглашение вступит в силу через 30 дней с момента его подписания. По прошествии этого срока россияне смогут въезжать на территорию особого административного района КНР Гонконга без соответствующей визы. Однако, согласно документу, находиться без визы в регионе можно будет только 14 дней. Тем, кто планирует ехать в Гонконг на более длительный срок, придется оформлять визу.
Как отметил посол РФ в Китае Сергей Разов, который и подписал соглашение с российской стороны, отмена виз будет способствовать развитию отношений сторон. «Несмотря на мировой финансовый кризис, объем товарооборота между Россией и Китаем составил 1,7 миллиарда долларов. Успешно осуществляется культурный и гуманитарный обмен: в 2008 году Гонконг посетили более 37 тысяч россиян, — цитирует агентство дипломата.