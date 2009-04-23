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Россия и Гонконг договорились об отмене виз

23 апреля 2009, 17:54
Россия и Гонконг подписали в четверг, 23 апреля, соглашение о взаимной отмене виз, сообщает «Интерфакс». Подписи под двусторонним документом были поставлены в посольстве России в Пекине.

Ожидается, что соглашение вступит в силу через 30 дней с момента его подписания. По прошествии этого срока россияне смогут въезжать на территорию особого административного района КНР Гонконга без соответствующей визы. Однако, согласно документу, находиться без визы в регионе можно будет только 14 дней. Тем, кто планирует ехать в Гонконг на более длительный срок, придется оформлять визу.

Как отметил посол РФ в Китае Сергей Разов, который и подписал соглашение с российской стороны, отмена виз будет способствовать развитию отношений сторон. «Несмотря на мировой финансовый кризис, объем товарооборота между Россией и Китаем составил 1,7 миллиарда долларов. Успешно осуществляется культурный и гуманитарный обмен: в 2008 году Гонконг посетили более 37 тысяч россиян, — цитирует агентство дипломата.

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