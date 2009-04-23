Распродажи автомобилей 2008 года выпуска продолжатся до августа

По словам руководителя автомобильной практики Ernst & Young Ивана Бончева, теперь на рынке будут три категории автомобилей: произведенные в 2008 году и ввезенные до 11 января, произведенные в 2008 году и ввезенные в этом году, произведенные и ввезенные в 2009 году. При этом для автопроизводителей вторая категория автомобилей будет наиболее убыточной: для стимулирования продаж придется предлагать скидки, как для первой категории, а затраты на пошлины, транспортировку и перевод валютной цены в рублевую, как для третьей. По словам Бончева, по некоторым бюджетным моделям запасов может хватить даже до конца года.