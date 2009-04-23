Распродажи автомобилей 2008 года выпуска продолжатся до августа

Распродажи автомобилей, произведенные в 2008 году, могут продлиться дольше ожидаемого. Как выяснило агентство «Автостат», уже за первые три месяца 2009 года в Россию было импортировано почти 100 тысяч иномарок 2008 года выпуска. В отличие от машин, стоящих на складах в России, эти автомобили подпадают под действие новых, более высоких пошлин, а также нового курса рубля. Автопроизводителям придется предлагать серьезные скидки, но машины удастся распродать только к концу лета, считают эксперты издания РБК daily.
Из 148,5 тысяч автомобилей, ввезенных в Россию за первые три месяца этого года, примерно две трети (97,8 тысячи штук, или 65,9%) приходится на машины 2008 года выпуска, подсчитал «Автостат» после анализа таможенной статистики. Доля автомобилей 2009 года выпуска в общем объеме импорта за этот период составила порядка 30%, 45,2 тысячи штук.
По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, по некоторым маркам на машины 2008 года выпуска приходится от 80 до 99% импорта. Особенно высока доля ввоза прошлогодних машин у японских брендов Nissan (87,6%), Toyota (89,1%), Mazda (95,9%), Suzuki (96,2%), Mitsubishi (95,4%) и Subaru (96,1%), а также немецких Volkswagen (90,3%) и Opel (98,8%).
По словам эксперта, эти производители не успели вовремя откорректировать свои производственные планы в соответствии с быстрым падением продаж сразу на большинстве рынков в конце 2008 года. В частности, значительные запасы были сконсолидированы на консигнационных складах в Финляндии. Теперь эти автомобили проходят таможенное оформление, уже по новым пошлинам, и получают рублевую цену — уже по новому курсу рубля к евро или доллару.
Как считает эксперт, автомобили 2008 года будут в продаже ещё до конца лета, хотя ранее ожидалось, что запасы прошлого года будут распроданы до конца весны. При этом производители заинтересованы избавиться от них как можно быстрее, поэтому будут предлагать скидки и спецакции. Тем не менее эти автомобили будут дороже, чем автомобили 2008 года, которые импортеры успели ввезти в Россию до 11 января. В частности, в начале апреля Ford объявил о повышении цен на Fiesta, Fusion, Focus,
Между тем, хотя доля автомобилей 2008 года в объеме импорта большая, абсолютное количество не так велико. Так, по словам Целикова, у Nissan около 20 тысяч импортировано за три месяца, кроме того, продажи за первый квартал превышают объем импорта, так что запасы сокращаются. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по март в России было продано 387 тысяч 843 легковых и легких коммерческих автомобиля. Производство за первый квартал, по данным
По словам руководителя автомобильной практики Ernst & Young Ивана Бончева, теперь на рынке будут три категории автомобилей: произведенные в 2008 году и ввезенные до 11 января, произведенные в 2008 году и ввезенные в этом году, произведенные и ввезенные в 2009 году. При этом для автопроизводителей вторая категория автомобилей будет наиболее убыточной: для стимулирования продаж придется предлагать скидки, как для первой категории, а затраты на пошлины, транспортировку и перевод валютной цены в рублевую, как для третьей. По словам Бончева, по некоторым бюджетным моделям запасов может хватить даже до конца года.
По оценке главного исполнительного директора розничного направления «Рольфа» Вардана Даштояна, в среднем у основных игроков автомобильного рынка складских запасов хватит ещё на 2–4 месяца. Однако по некоторым моделям запасы кончаются. Так, по его словам, Mazda исключила Mazda3 из спецакций, так как закончились автомобили 2008 года.
По прогнозу Даштояна, автомобили 2008 года будут продаваться весь второй квартал, а в третьем квартале начнется стабилизация рынка. «Тот, кто первый распродаст автомобили прошлого года, будет вынужден поднять цены и ждать, когда другие распродадут свои запасы», — говорит он. Как считает Вардан Даштоян, в третьем квартале продажи упадут по отношению к нынешнему уровню, а в четвертом квартале может начаться рост. Первые признаки оживления заметны уже сейчас. «У нас кредитные продажи в марте выросли до 20%. Это связано со стабилизацией курса рубля к доллару», — говорит он.