Премию Оруэлла за 2009 год получила книга о Швеции

Имя обладателя премии — одной из самых престижных в Великобритании
В короткий список номинантов на премию Оруэлла за 2009 году входила книга о России «Stalin’s Children» («Дети Сталина»), написанная журналистом Newsweek Оуэном Мэттьюсом.
Премию Оруэлла в категории «лучшая публицистика» в 2009 году получил Патрик Кокберн (Patrick Cockburn) за серию репортажей с Ближнего Востока, опубликованных в London Review of Books и газете The Independent. Кокберн в 2009 году выдвигался на соискание премии Оруэлла в категории «Лучшая книга». Однако его произведение «Муктада
Награду за «лучший блог» получил дневник сотрудника британской полиции NightJack — An English Detective.
Премия Оруэлла в категориях «лучшая книга» и «лучшая публицистика» вручается с 1994 года. «Лучший блог» в 2009 году был выбран впервые. Обладатели премии получают чек на три тысячи фунтов стерлингов.