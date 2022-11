Премию Оруэлла за 2009 год получила книга о Швеции

Премию Оруэлла в категории «лучшая публицистика» в 2009 году получил Патрик Кокберн (Patrick Cockburn) за серию репортажей с Ближнего Востока, опубликованных в London Review of Books и газете The Independent. Кокберн в 2009 году выдвигался на соискание премии Оруэлла в категории «Лучшая книга». Однако его произведение «Муктада аль-Садр и падение Ирака» (Muqtada al-Sadr and the Fall of Iraq) не попало в короткий список претендентов.