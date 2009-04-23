nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Премию Оруэлла за 2009 год получила книга о Швеции

23 апреля 2009, 09:03
Лауреатом премии Оруэлла за 2009 год стал британский журналист Эндрю Браун (Andrew Brown) за книгу о Швеции «Fishing in Utopia» («Рыбалка в Утопии»), пишет газета The Guardian. Браун — журналист этого британского издания — получил награду в категории «Лучшая книга».

Имя обладателя премии — одной из самых престижных в Великобритании литературно-политических наград — было объявлено вечером 22 апреля на торжественной церемонии в Лондоне. На сайте оргкомитета премии сообщается, что книга Брауна «рассказывает о том, как он влюбился в Швецию и все шведское, в том числе, свою первую жену, рыбалку и социализм».

В короткий список номинантов на премию Оруэлла за 2009 году входила книга о России «Stalin’s Children» («Дети Сталина»), написанная журналистом Newsweek Оуэном Мэттьюсом.

Премию Оруэлла в категории «лучшая публицистика» в 2009 году получил Патрик Кокберн (Patrick Cockburn) за серию репортажей с Ближнего Востока, опубликованных в London Review of Books и газете The Independent. Кокберн в 2009 году выдвигался на соискание премии Оруэлла в категории «Лучшая книга». Однако его произведение «Муктада аль-Садр и падение Ирака» (Muqtada al-Sadr and the Fall of Iraq) не попало в короткий список претендентов.

Награду за «лучший блог» получил дневник сотрудника британской полиции NightJack — An English Detective.

Премия Оруэлла в категориях «лучшая книга» и «лучшая публицистика» вручается с 1994 года. «Лучший блог» в 2009 году был выбран впервые. Обладатели премии получают чек на три тысячи фунтов стерлингов.

#Новости#Премии#Литература#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25