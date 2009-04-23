Премию Оруэлла за 2009 год получила книга о Швеции

Имя обладателя премии — одной из самых престижных в Великобритании литературно-политических наград — было объявлено вечером 22 апреля на торжественной церемонии в Лондоне. На сайте оргкомитета премии сообщается, что книга Брауна «рассказывает о том, как он влюбился в Швецию и все шведское, в том числе, свою первую жену, рыбалку и социализм».