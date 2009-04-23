Пожилой тюменец пытался надругаться над своей 4-летней внучкой

Как установлено следствием, ранее судимый за угрозу убийством мужчина проживал в квартире по ул. Московский тракт Тюмени совместно с женой, сожительницей своего сына, отбывающего наказание в местах лишения свободы за грабёж, и их
Утром 19 апреля 2009 года женщины пошли в магазин, при этом мать девочки попросила соседку вывести её дочь на прогулку, для чего оставила ключи от квартиры.
Оставшись с ребёнком наедине и пользуясь её беспомощностью, дед решил надругаться над малолетней для, чего раздел её и снял с себя одежду. В это время, в квартиру зашла соседка, чтобы забрать девочку на улицу. Увидев происходящее, она сообщила об этом в правоохранительные органы.
В тот же день подозреваемый был задержан и по решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, заключён под стражу.
Органами предварительного следствия задержанному предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, заведомо не достигшего
В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается: назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.