Пожилой тюменец пытался надругаться над своей 4-летней внучкой

Оставшись с ребёнком наедине и пользуясь её беспомощностью, дед решил надругаться над малолетней для, чего раздел её и снял с себя одежду. В это время, в квартиру зашла соседка, чтобы забрать девочку на улицу. Увидев происходящее, она сообщила об этом в правоохранительные органы.