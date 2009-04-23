Первый в Тюменской области фестиваль исторической реконструкции пройдет этим летом

Богатыри научат желающих, как кольчугу плести и как мечом булатным сражаться. Для храбрости чарку медовухи нальют. Угощение гостей ждет настоящее, княжеское. Каждого гостя в трактире «Белая сова» будут встречать девушки в русских сарафанах, и проводят к столу, предлагая меню, в которое входят блюда, воссозданные по рецептам русской кухни. Гурманы в трофейном зале смогут отведать кролика в сметане, тетеревов и фазанов, жареных на решетке, ребрышки ягненка, молодого поросенка, запеченного на вертеле.