Первый в Тюменской области фестиваль исторической реконструкции пройдет этим летом

С 12 по 13 июня в Тобольске состоится фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле».
Организаторами фестиваля стали
Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в администрации отеля, событие станет праздником по истории раннего средневековья. Его цель — отразить эпоху, послужившую началом становления русской государственности.
В рамках фестиваля состоятся турниры: сражение на мечах, соревнования лучников и метание сулиц. Победителей ожидают призы на тематику средневековья: меч, лук со стрелами и сулицы. За главный приз будут бороться клубы исторической реконструкции из Тобольска, Омска, Челябинска и Екатеринбурга. Заметим, что фестивали такого уровня проводятся только в центральной части России, в Тюменской области фестиваль исторической реконструкции проводится впервые.
Местом впечатляющего зрелища станет туристский комплекс «Абалак». Здесь возведена деревянная крепость, есть въездные и крепостные ворота, башни, кузница.
Одними из самых ярких страниц фестиваля станут парные поединки и, конечно же, боевые коллективные столкновения. В них одновременно будут участвовать более пятидесяти участников, вооруженных историческим оружием.
Наряду с военным компонентом в рамках фестиваля особым блоком выделена и повседневная история, ремесла, кухня, градостроительство. Зрители смогут увидеть реконструированный военный лагерь.
В концепции фестиваля заложен принцип непосредственного привлечения зрителей к происходящему, контакта с участниками исторической реконструкции.
Так гости фестиваля смогут испытать себя в ратном мастерстве, переодевшись в настоящие богатырские доспехи и овладев старинными видами оружия.
Богатыри научат желающих, как кольчугу плести и как мечом булатным сражаться. Для храбрости чарку медовухи нальют. Угощение гостей ждет настоящее, княжеское. Каждого гостя в трактире «Белая сова» будут встречать девушки в русских сарафанах, и проводят к столу, предлагая меню, в которое входят блюда, воссозданные по рецептам русской кухни. Гурманы в трофейном зале смогут отведать кролика в сметане, тетеревов и фазанов, жареных на решетке, ребрышки ягненка, молодого поросенка, запеченного на вертеле.
На протяжении всего фестиваля будет работать ремесленная слободка и ярмарка, где можно будет приобрести изделия мастеров. Также будет демонстрироваться повседневная жизнь в средневековом поселении — ткачество, плетение на дощечках и бердо, столярное производство, косторезное производство и резьба по дереву.
У гостей города Тобольска и туристов будет уникальная возможность погрузиться в эпоху Средневековья. Организаторы обещают, что фестиваль будет проводиться ежегодно и станет одним из ярких мероприятий событийного туризма не только в Тобольске, но и в Тюменской области.