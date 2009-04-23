Новый техрегламент ограничивает содержание клещей в пиве

Безалкогольное пиво, согласно проекту техрегламента, не может содержать более 0,5 процента алкоголя. Кроме того, вводится понятие «специального пива», которое изготовлено с применением сахаросодержащих продуктов, плодово-ягодного и растительного сырья, а также продуктов их переработки, в том числе с вкусоароматическими добавками (не более 20 процентов от объема), без добавления этилового спирта. Ограничения вводятся и в отношении так называемых пивных коктейлей: доля пива в них должна составлять не менее 40 процентов.