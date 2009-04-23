Новый техрегламент ограничивает содержание клещей в пиве

В частности, документ ограничивает содержание в пиве вредных веществ, которые могут попасть в него в процессе изготовления, — свинца, мышьяка, кадмия, ртути, радионуклидов, цезия, пестицидов, спорыньи и вредителей хлебных запасов, насекомых и клещей.
В понятие «пивоваренная продукция» включаются пиво и напитки на его основе (так называемые коктейли), а также пищевые полуфабрикаты, применяемые для их изготовления, — пивоваренный солод, концентрат пивного сусла и солодовый экстракт. Авторы технического регламента определили пиво как «пенистый напиток, полученный из пивоваренного солода, хмеля или хмелепродуктов и воды с применением или без применения зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов в результате брожения пивного сусла, содержащий этиловый спирт, образовавшийся в процессе брожения сусла». Соответственно, искусственно «повышать градус» продукта, добавляя в него спирт, запрещено.
Безалкогольное пиво, согласно проекту техрегламента, не может содержать более 0,5 процента алкоголя. Кроме того, вводится понятие «специального пива», которое изготовлено с применением сахаросодержащих продуктов,
Авторы проекта регламентировали и этикетки на бутылках. По их задумке, информация, предназначенная для потребителя, должна быть «однозначно понимаемой, полной и достоверной», содержать точные сведения о составе, свойствах, пищевой ценности, происхождении, способе изготовления и употребления напитка.