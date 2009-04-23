«Небоскребки»: 5D-премьера в тюменском «МультиЛэнде»

Напомним, что кинотеатр на 48 посадочных мест, позволяющий зрителю ощутить на себе различные спецэффекты с применением потоков воздуха, тепла, мыльных пузырей, воды, «молний» и навигационных пневматических кресел, начал свою деятельность 19 декабря прошлого года. За это время киноаттракцион посетило более 38 000 человек, а сам СРК «МультиЛэнд» — более 150 000.