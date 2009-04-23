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«Небоскребки»: 5D-премьера в тюменском «МультиЛэнде»

23 апреля 2009, 10:59
23 апреля в первом в России 5D-кинотеатре, находящемся в семейном развлекательном комплексе «МультиЛэнд» состоится пресс-показ нового мультфильма «Небоскребки». Картина создана специально для 5D-кинотеатра в Тюмени — российскими партнерами СРК «МультиЛэнд».
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Тюмень

23 апреля в первом российском 5D-кинотеатре, находящемся в семейном развлекательном комплексе «МультиЛэнд» (Тюмень, ТРЦ «ПА-НА-МА», 3-й уровень) состоится пресс-показ нового мультфильма «Небоскребки». Картина создана специально для 5D-кинотеатра в Тюмени российскими партнерами СРК «МультиЛэнд».

Вместе с летающими героями мультфильма Лилу, её механической бабочкой Бобо, мальчиком-механиком Джа и стрелочником Джипитоки зритель совершит захватывающее путешествие по небесной монорельсовой железной дороге, ощутит настоящий полет, взрывную волну, турбулентность, огненные шары, шквалистый высотный ветер…

Напомним, что кинотеатр на 48 посадочных мест, позволяющий зрителю ощутить на себе различные спецэффекты с применением потоков воздуха, тепла, мыльных пузырей, воды, «молний» и навигационных пневматических кресел, начал свою деятельность 19 декабря прошлого года. За это время киноаттракцион посетило более 38 000 человек, а сам СРК «МультиЛэнд» — более 150 000.

Сейчас кинотеатр транслирует три ленты — «В плену у Тьмы» и «Убойные гонки» и «Черепашка Ридлей». Средняя продолжительность всех фильмов — 12–14 минут. Сеансы начинаются практически каждые полчаса, цена билета — начинается от 75 рублей. Понедельник, вторник — студенческие и школьные дни — при предъявлении студенческого билета или справки школьника — билет в 5D-кинотеатр за полцены.

Генеральным спонсором показа мультфильма выступает компания МТС, официальными партнерами выступили сеть мультимедийных супермаркетов 1С — интерес, «Тюменьэкспрессавиа» и «Бизнес ресурс» продажа билетов скайэкспресс. Медиапартнеры — ночка.ру и кар72.ру.

Справки по телефону: 52-02-02

#Новости#Тюмень#Кино#Таня#Культура
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