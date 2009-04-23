«Небоскребки»: 5D-премьера в тюменском «МультиЛэнде»

23 апреля в первом российском
Вместе с летающими героями мультфильма Лилу, её механической бабочкой Бобо,
Напомним, что кинотеатр на 48 посадочных мест, позволяющий зрителю ощутить на себе различные спецэффекты с применением потоков воздуха, тепла, мыльных пузырей, воды, «молний» и навигационных пневматических кресел, начал свою деятельность 19 декабря прошлого года. За это время киноаттракцион посетило более 38 000 человек, а сам СРК «МультиЛэнд» — более 150 000.
Сейчас кинотеатр транслирует три ленты — «В плену у Тьмы» и «Убойные гонки» и «Черепашка Ридлей». Средняя продолжительность всех фильмов — 12–14 минут. Сеансы начинаются практически каждые полчаса, цена билета — начинается от 75 рублей. Понедельник, вторник — студенческие и школьные дни — при предъявлении студенческого билета или справки школьника — билет в
Генеральным спонсором показа мультфильма выступает компания МТС, официальными партнерами выступили сеть мультимедийных супермаркетов 1С — интерес, «Тюменьэкспрессавиа» и «Бизнес ресурс» продажа билетов скайэкспресс. Медиапартнеры — ночка.ру и кар72.ру.
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