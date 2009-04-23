МВФ назвал страны бывшего СССР самыми пострадавшими от кризиса

ВВП России, по прогнозу МВФ, в текущем году уменьшится на шесть процентов. При этом восстановление российской экономики начнется не раньше 2010 года, когда ВВП страны вырастет только на 0,5 процента. В январе 2009 года МВФ ожидал сокращения экономики России в 2009 году на 0,7 процента и роста на 1,3 процента в
Согласно прогнозу МВФ, рост потребительских цен в России в текущем году составит 12,9 процента, а в
Согласно прогнозу фонда, экономика 12 государств СНГ в 2009 году сократится на 5,1 процента, но уже в 2010 году вырастет на 1,2 процента.
В опубликованном докладе МВФ также пересмотрел прогноз по темпам роста мировой экономики. Согласно новому прогнозу мировой ВВП в 2009 году сократится на 1,3 процента, а в
Также был понижен прогноз по темпам роста экономик развитых стран. МВФ ожидает, что в текущем году их ВВП сократится в среднем на 3,8 процента, против 2 процентов ожидавшихся ранее. В частности, экономика США уменьшится на 2,8 процента, еврозоны — на 4,2 процента, Великобритании — на 4,1 процента, а Японии — на 6,2 процента.
Объемы мировой торговли в 2009 году снизятся на 11 процентов. В январе 2009 года МВФ считал, что следует ожидать сокращения этого показателя на 2,8 процента. В 2010 году рост объемов мировой торговли составит только 0,6 процента. При этом сокращение объемов экспорта экономически развитых государств достигнет 13,5 процента, а развивающихся — 6,4 процента. Снижение объемов импорта составит 12,1 и 8,8 процента соответственно.
Одновременно со спадом мировой экономики продолжат снижаться и нефтяные цены. Согласно прогнозу МВФ снижение стоимости нефти на мировом рынке в 2009 году составит 46,4 процента по сравнению с 2008 годом. В 2009 году нефть подорожает на 20,2 процента. При рассчете прогноза стоимости нефти МВФ учитывал среднюю цену на нефть марок WTI, Brent и корзины Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). В прошлом году этот показатель составлял 97,03 процента.