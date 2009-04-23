МВФ назвал страны бывшего СССР самыми пострадавшими от кризиса

ВВП России, по прогнозу МВФ, в текущем году уменьшится на шесть процентов. При этом восстановление российской экономики начнется не раньше 2010 года, когда ВВП страны вырастет только на 0,5 процента. В январе 2009 года МВФ ожидал сокращения экономики России в 2009 году на 0,7 процента и роста на 1,3 процента в 2010-м .