Молодые активисты Тюменской области подискутировали о вреде наркотиков

В течение двух дней участники проходили подготовку для дальнейшей волонтерской деятельности в муниципальных образованиях по пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ).
Первый день был посвящен изучению информации, необходимой для грамотного общения с ровесниками на тему профилактики ПАВ. Ребята посетили лекции представителей Областного наркологического диспансера, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Тюменской области, МОБ ГУВД по Тюменской области. Волонтерам также был представлен проект Областного центра профилактики и реабилитации «Лето — пора находок, а не потерь», нацеленный на профилактическую работу с детьми и подростками в период летней оздоровительной кампании. Специалисты центра постарались замотивировать ребят на участие в реализации проекта.
Много вопросов и споров у ребят возникло во время участия в дискуссионных клубах на актуальные темы: «Можно ли „откосить“ от армии, употребив наркотик?», «Тестирование на наркотики: необходимая мера социального контроля или нарушение прав человека?» и др. Во время дискуссии каждый участник имел возможность высказать свою точку зрения на то, стоит ли прекращать отношения с другом, если он начал употреблять наркотики, является ли риском быть втянутым в употребление наркотиков посещение дискотеки и пр.
Активисты прошли обучение в творческих лабораториях, разбившись на группы по следующим направлениям: наглядная профилактическая работа, создание сюжетов, статей для СМИ, организация и проведение профилактических акций, мотивация на участие в тестировании, организация массового профилактического мероприятия, агитбригада. Работа в группах была организована таким образом, что в каждой творческой лаборатории поучаствовали представители всех муниципальных образований юга Тюменской области, поэтому полученные знания в комплексе будут использованы всеми районами.
По итогам обучения в творческих лабораториях волонтеры подготовили проекты, защиту которых представили на суд всем участникам волонтерской школы. Выступления ребят были тепло приняты зрителями, тем более что у последних была возможность поучаствовать в действии на сцене. Одними из самых ярких и запоминающихся номеров стали
Активисты волонтерского движения имели возможность не только учиться, но и весело отдыхать: для них были организованы тематические дискотеки, вечер песни, спортивные игры. Для подведения итогов ежедневно в каждом отряде проводилась так называемая «отрядная свеча», где школьники и студенты делились впечатлениями о проведенных мероприятиях и высказывали пожелания организаторам школы и друг другу.
Зональная школа активистов волонтерских отрядов проводится в Тюменской области не первый раз, и каждый раз для ребят это новые знакомства, приобретение полезных практических навыков, самореализация личностного потенциала. Эта школа стала очередным ценным путеводителем по волонтерству для участников, организаторов и руководителей волонтерского движения на территории юга Тюменской области. Полученный здесь опыт участники смогут воплотить, общаясь со своими сверстниками у себя дома.