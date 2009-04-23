Молодые активисты Тюменской области подискутировали о вреде наркотиков

Много вопросов и споров у ребят возникло во время участия в дискуссионных клубах на актуальные темы: «Можно ли „откосить“ от армии, употребив наркотик?», «Тестирование на наркотики: необходимая мера социального контроля или нарушение прав человека?» и др. Во время дискуссии каждый участник имел возможность высказать свою точку зрения на то, стоит ли прекращать отношения с другом, если он начал употреблять наркотики, является ли риском быть втянутым в употребление наркотиков посещение дискотеки и пр.