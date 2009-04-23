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Каждый десятый любитель видеоигр страдает психическими отклонениями

23 апреля 2009, 19:15
Ученые из Университета штата Айова (США) обнаружили, что каждый десятый житель США, являющийся поклонником компьютерных игр, находится в психологической зависимости от «стрелялок» и «бродилок».

В исследовании, как сообщает РБК daily, принимали участие 1200 американских подростков в возрасте от 8 до 18 лет, которым задавались вопросы об отношении к играм.

В частности, у них спрашивали, приходилось ли им говорить неправду семье и друзьям о том, сколько времени они проводят за компьютерными играми, бывало ли, что они с головой уходили в видеоигры, чтобы попытаться убежать от проблем и плохих мыслей.

В соответствии с ответами испытуемых психологи выстраивали индивидуальную шкалу зависимости от игры, где уже шесть утвердительных ответов из 11 возможных говорят о наличии психологической зависимости от компьютерных игр.

В ходе опроса выяснилось, что для каждого второго американского подростка компьютерные игры являются любимым времяпрепровождением, для каждого третьего худшим наказанием будет отлучение от виртуальных игр хотя бы на день, а каждый десятый тинейджер не в силах избавиться от пристрастия к компьютерным играм без помощи психотерапевта.

#Новости#Игры#Ученые#Таня#Общество
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