Каждый десятый любитель видеоигр страдает психическими отклонениями

В исследовании, как сообщает РБК daily, принимали участие 1200 американских подростков в возрасте от 8 до 18 лет, которым задавались вопросы об отношении к играм.
В частности, у них спрашивали, приходилось ли им говорить неправду семье и друзьям о том, сколько времени они проводят за компьютерными играми, бывало ли, что они с головой уходили в видеоигры, чтобы попытаться убежать от проблем и плохих мыслей.
В соответствии с ответами испытуемых психологи выстраивали индивидуальную шкалу зависимости от игры, где уже шесть утвердительных ответов из 11 возможных говорят о наличии психологической зависимости от компьютерных игр.
В ходе опроса выяснилось, что для каждого второго американского подростка компьютерные игры являются любимым времяпрепровождением, для каждого третьего худшим наказанием будет отлучение от виртуальных игр хотя бы на день, а каждый десятый тинейджер не в силах избавиться от пристрастия к компьютерным играм без помощи психотерапевта.