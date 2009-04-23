Франция повысит цены на шенгенские визы для россиян

Вместо 900 рублей оформление визы будет стоить 1100 рублей. Как пояснили сотрудники французского посольства, это повышение связано с девальвацией рубля и подорожанием аренды помещения визового центра.
Кроме платы за оформление, взимаемой визовым центром, россиянам необходимо оплатить консульский сбор. В случае оформления краткосрочной визы консульский сбор составляет 35 евро.
Изменения также коснулись и оформления визы для въезда во Францию детей — теперь требуются доверенность не от одного, а от обоих родителей. Вместе с тем, перевод доверенности на французский язык стал необязательным.
В марте 2009 года о подорожании виз на 50 фунтов стерлингов объявила Великобритания.