nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Франция повысит цены на шенгенские визы для россиян

23 апреля 2009, 08:49
С 1 мая 2009 года Французский визовый центр повышает цены на услуги по оформлению шенгенских виз для россиян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на консульский отдел посольства Франции в Москве.

Вместо 900 рублей оформление визы будет стоить 1100 рублей. Как пояснили сотрудники французского посольства, это повышение связано с девальвацией рубля и подорожанием аренды помещения визового центра.

Кроме платы за оформление, взимаемой визовым центром, россиянам необходимо оплатить консульский сбор. В случае оформления краткосрочной визы консульский сбор составляет 35 евро.

Изменения также коснулись и оформления визы для въезда во Францию детей — теперь требуются доверенность не от одного, а от обоих родителей. Вместе с тем, перевод доверенности на французский язык стал необязательным.

В марте 2009 года о подорожании виз на 50 фунтов стерлингов объявила Великобритания.

#Новости#Визы#Франция#Россия#Таня#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25