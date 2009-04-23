Дождь из «Европы» пройдет на сцене Тюменского театра драмы

Премьера назначена на 29 апреля, после чего пройдет ещё три показа. Как рассказал журналистам продюсер проекта Сергей Осинцев, почти все билеты уже проданы.
В этом году зрителя ждет «новая „Европа“: почти на 90% поменялся состав актеров, поменялась и привычная площадка старого театра. Как рассказал руководитель театра пластики Дмитрий Ефимов, новую сцену пока не опробовали, но старая, конечно, удобней, ведь на ней и привычнее, и требований к использованию реквизита меньше. „Человек дождя“ — спектакль об очищении, говорит Дмитрий, не раскрывая, однако, других подробностей замысла». Либретто, по его словам, можно передать текстом песни Филиппа Киркорова «Он твоя иллюзия». «Почитайте стихи к этой песне, и тогда вы поймете, о чем спектакль».
Поскольку спектакль посвящен любимому хореографу Дмитрия Морису Бежару, хореография будет во многом напоминать постановки великого режиссера, некоторые композиционные рисунки Ефимов позаимствовал полностью. «Это не значит, что я замахнулся на Бежара, мне просто доставляет удовольствие смотреть, как ребята исполняют его связки», — комментирует руководитель «Европы». Впервые в постановке задействован третий состав коллектива, в целом там заняты около 70 человек. Тюменцев ждет яркое световое шоу и настоящий дождь. Кроме того, постановщики обещают уникальные костюмы от тюменского дизайнера МаксимаНекрасова. Дизайнеру пришлось ночами присутствовать на репетициях театра, чтобы прочувствовать идею спектакля. По его словам, после этого он сам захотел танцевать.
Следующий спектакль «Европы» уже в мыслях у Дмитрия Ефимова: «Он будет связан с собаками и кошками. Это будет первый спектакль, в котором танцоры будут все время в гриме». По словам хореографа, идеи предстоящих спектаклей рождаются ещё до того, как поставлен предыдущий. Поэтому следующей весной тюменцев ждет новая танцевальная история.