Дождь из «Европы» пройдет на сцене Тюменского театра драмы

В этом году зрителя ждет «новая „Европа“: почти на 90% поменялся состав актеров, поменялась и привычная площадка старого театра. Как рассказал руководитель театра пластики Дмитрий Ефимов, новую сцену пока не опробовали, но старая, конечно, удобней, ведь на ней и привычнее, и требований к использованию реквизита меньше. „Человек дождя“ — спектакль об очищении, говорит Дмитрий, не раскрывая, однако, других подробностей замысла». Либретто, по его словам, можно передать текстом песни Филиппа Киркорова «Он твоя иллюзия». «Почитайте стихи к этой песне, и тогда вы поймете, о чем спектакль».