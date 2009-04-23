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Animal Джаz: Эго — история от первого лица

23 апреля 2009, 15:28
Animal Джаz ворвались в Тюмень, на этот раз — в рамках ЭГОИСТичного тура в поддержку нового альбома «Эгоист», который был презентован 13 марта. Концерт Animal Джаz состоялся 17 апреля в НК «Лондон».

Animal Джаz ворвались в Тюмень, на этот раз — в рамках ЭГОИСТичного тура в поддержку нового альбома «Эгоист», который был презентован 13 марта. Концерт Animal Джаz состоялся 17 апреля в ночном клубе «Лондон».

Зал с трудом вместил всех поклонников творчества группы, такого наплыва народа в «Лондоне» на моей памяти ещё не было. Появление группы на сцене произвело настоящий фурор, только что лифчики в воздух не летели, как это иногда бывает на концертах популярных групп. Впрочем, аудитория Animal Джаz — люди интеллигентные и не склонные к эксгибиционизму. Зажгли музыканты с первой же песни, потом разбавили сет лирическими композициями и спели на бис пару 100% хитов. По собственным ощущениям, музыка Animal Джаz стала более тяжелой и ещё больше сконцентрированной на эмоциональной подаче. В целом, после концерта осталось самое позитивное впечатление, как у кота после продолжительного общения с крынкой сметаны.

Концептуальное интервью. Эго — это личность.

(Интервью с вокалистом группы — Михалычем)

У вас очень хороший город. Каждый раз, когда едем в Тюмень, знаем, что все будет зашибись.

В зал я спрыгнул, потому что меня достал один молодой человек, который с лицом Лао-Цзы стоял рядом со сценой и тупо пялился, вообще — ноль эмоций. Я решил спуститься и спросить его, зачем он пришел. Как же он испугался, когда понял, что я иду конкретно к нему!

Для меня очень важен зритель на концерте. Я хочу слышать, что он говорит, хочу знать, что думает, я хочу, чтобы это был диалог.

Чувство собственной важности — это то, с чем всегда надо бороться. Армия хороша только тем, что она растаптывает чувство собственной важности. Все остальное в армии — отстой.

Раньше мы выступали в костюмах, и это была провокация. Народ сначала очень удивлялся — что, это сейчас ВИА какое-нибудь выступать будет, примерные мальчики-зайчики? А потом мы зажигали. Смотрите, дети, что такое рок-н-ролл! На сцене творилось безумие, просто броуновское движение. Со временем нам стало скучно выступать в костюмах, ведь мы меняемся — соответственно, меняется наш внешний вид.

Мы — русский рок. Кто вам сказал, что мы ориентируемся на запад? Наш дом родной — Питер. Сейчас у таких групп, как, например, «Алиса» или «ДДТ», куда больше общего с западной музыкальной культурой. «Алиса» очень напоминает русский Rammstien, «ДДТ» на данном этапе — поздний Pink Floyd. Я не знаю, хорошо это или плохо. Что же до Animal Джаz — мы ни на кого не равняемся.

Я никогда не считал себя поэтом. Вначале всегда идет музыка, потом на рыбу пишется текст. Я не знаю, каковы тексты Animal Джаz с точки зрения художественного слова. Просто пытаюсь вложить в них живые эмоции.

Последний альбом максимально приближен к концертному звуку, так как почти все наши вещи лучше звучат вживую. Мы впервые работали с саунд-продюссером, и, надо полагать, добились необходимого результата.

«Эгоист» очень разный альбом. Песня № 6 — тяжелый рок, песня № 7 — речитатив, песня № 9 — это поп-музыка, а сама песенка «эгоист» — грязный гаражный рок.

Предыдущий альбом «Шаг, вдох» раскрывает смысл отношений между мужчиной и женщиной, у нас всех на момент написания материала как раз были какие-то проблемы в личной жизни. Сейчас с личной жизнью все в порядке, зато меняется внутренняя составляющая.

Эгоист — это «Я», это жизнь, направленная в первую очередь на себя. Сначала измени себя, а потом изменится и мир. Я не имею в виду, что эгоист — это человек, который плевать хотел на окружающих.

Эгоист и эгоцентрик. Чем отличается эгоист от эгоцентрика? Очень простой пример — ты возвращаешься с работы уставший, дома у тебя холодное пиво и вечерняя трансляция футбольного матча. И вот ты уже уселся перед телевизором, открыл пиво, как в дверь к тебе стучит сосед, который не может припарковаться. Эгоцентрик в этой ситуации просто пошлет его к чертовой матери, и через пять минут — вой сигнализации, ты выбегаешь на улицу и видишь, что сосед все-таки решил рискнуть и припарковаться, не рассчитал и стукнул твою машину. Разумеется, ты начинаешь ругаться с соседом, но он тебя уже ненавидит. В результате — надолго, если не навсегда испорченные отношения и куча негатива. Эгоист же чертыхнется, пойдет, переставит тачку, потому что думает не о том, чтобы ему было хорошо в эту самую секунду, он просчитывает все на несколько шагов вперед. Правильный эгоист живет в согласии с другими людьми.

Личная жизнь. За прошлый год мы сыграли сто концертов. Дома мы отсутствовали 200 дней и 365. О какой личной, семейной жизни может быть речь? Семейный человек — это Игоречек, наш басист, и то никто не ведает, как ему это удается. Все остальные — это перекати-поле. Редкая женщина будет терпеть, когда тебя постоянно нет дома. А где ты? Ты в гастрольном туре, невольно возникает куча подозрений, и не всегда беспочвенных.

Посты в интернете. Умные люди не пишут в интернете, даже если комментарий вполне грамотный, непонятно, для чего он написан — это просто трата личного времени пользователя. Но все-таки большинство вопросов и комментариев, которые мне доводится читать — это просто информационный спам.

Мы не употребляем наркотики и алкоголь. Это просто не наша тема. Я бы посмотрел в глаза человеку, который бы сказал, что Михалыч чем-то закидывается. Мне надо отыграть 10 концертов за 10 дней, притом, что недостаточно просто стоять за микрофонной стойкой. Наша музыка предполагает очень эмоциональную подачу, а это значит, что я должен быть в хорошей физической форме, в здравом уме и в твердой памяти.

Почему я так веду себя на сцене. Я выступаю без очков, и потому нифига не вижу. Это во-первых, а во-вторых — концертный драйв меня просто прет.

Концерт — это как секс. А наша публика — это женщина, и раз уж ты пришел на концерт, будь добр, не стой с кислой миной. Для нас важна отдача, мы сами выворачиваем себя наизнанку, потому что любим своего слушателя.

Михаил Булатов

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