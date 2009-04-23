Animal Джаz: Эго — история от первого лица

Animal Джаz ворвались в Тюмень, на этот раз — в рамках ЭГОИСТичного тура в поддержку нового альбома «Эгоист», который был презентован 13 марта. Концерт Animal Джаz состоялся 17 апреля в ночном клубе «Лондон».
Зал с трудом вместил всех поклонников творчества группы, такого наплыва народа в «Лондоне» на моей памяти ещё не было. Появление группы на сцене произвело настоящий фурор, только что лифчики в воздух не летели, как это иногда бывает на концертах популярных групп. Впрочем, аудитория Animal Джаz — люди интеллигентные и не склонные к эксгибиционизму. Зажгли музыканты с первой же песни, потом разбавили сет лирическими композициями и спели на бис пару 100% хитов. По собственным ощущениям, музыка Animal Джаz стала более тяжелой и ещё больше сконцентрированной на эмоциональной подаче. В целом, после концерта осталось самое позитивное впечатление, как у кота после продолжительного общения с крынкой сметаны.
Концептуальное интервью. Эго — это личность.
(Интервью с вокалистом группы — Михалычем)
У вас очень хороший город. Каждый раз, когда едем в Тюмень, знаем, что все будет зашибись.
В зал я спрыгнул, потому что меня достал один молодой человек, который с лицом
Для меня очень важен зритель на концерте. Я хочу слышать, что он говорит, хочу знать, что думает, я хочу, чтобы это был диалог.
Чувство собственной важности — это то, с чем всегда надо бороться. Армия хороша только тем, что она растаптывает чувство собственной важности. Все остальное в армии — отстой.
Раньше мы выступали в костюмах, и это была провокация. Народ сначала очень удивлялся — что, это сейчас ВИА
Мы — русский рок. Кто вам сказал, что мы ориентируемся на запад? Наш дом родной — Питер. Сейчас у таких групп, как, например, «Алиса» или «ДДТ», куда больше общего с западной музыкальной культурой. «Алиса» очень напоминает русский Rammstien, «ДДТ» на данном этапе — поздний Pink Floyd. Я не знаю, хорошо это или плохо. Что же до Animal Джаz — мы ни на кого не равняемся.
Я никогда не считал себя поэтом. Вначале всегда идет музыка, потом на рыбу пишется текст. Я не знаю, каковы тексты Animal Джаz с точки зрения художественного слова. Просто пытаюсь вложить в них живые эмоции.
Последний альбом максимально приближен к концертному звуку, так как почти все наши вещи лучше звучат вживую. Мы впервые работали с
«Эгоист» очень разный альбом. Песня № 6 — тяжелый рок, песня № 7 — речитатив, песня № 9 — это
Предыдущий альбом «Шаг, вдох» раскрывает смысл отношений между мужчиной и женщиной, у нас всех на момент написания материала как раз были
Эгоист — это «Я», это жизнь, направленная в первую очередь на себя. Сначала измени себя, а потом изменится и мир. Я не имею в виду, что эгоист — это человек, который плевать хотел на окружающих.
Эгоист и эгоцентрик. Чем отличается эгоист от эгоцентрика? Очень простой пример — ты возвращаешься с работы уставший, дома у тебя холодное пиво и вечерняя трансляция футбольного матча. И вот ты уже уселся перед телевизором, открыл пиво, как в дверь к тебе стучит сосед, который не может припарковаться. Эгоцентрик в этой ситуации просто пошлет его к чертовой матери, и через пять минут — вой сигнализации, ты выбегаешь на улицу и видишь, что сосед
Личная жизнь. За прошлый год мы сыграли сто концертов. Дома мы отсутствовали 200 дней и 365. О какой личной, семейной жизни может быть речь? Семейный человек — это Игоречек, наш басист, и то никто не ведает, как ему это удается. Все остальные — это
Посты в интернете. Умные люди не пишут в интернете, даже если комментарий вполне грамотный, непонятно, для чего он написан — это просто трата личного времени пользователя. Но
Мы не употребляем наркотики и алкоголь. Это просто не наша тема. Я бы посмотрел в глаза человеку, который бы сказал, что Михалыч
Почему я так веду себя на сцене. Я выступаю без очков, и потому нифига не вижу. Это
Концерт — это как секс. А наша публика — это женщина, и раз уж ты пришел на концерт, будь добр, не стой с кислой миной. Для нас важна отдача, мы сами выворачиваем себя наизнанку, потому что любим своего слушателя.
Михаил Булатов