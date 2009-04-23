Animal Джаz: Эго — история от первого лица

Эгоист и эгоцентрик. Чем отличается эгоист от эгоцентрика? Очень простой пример — ты возвращаешься с работы уставший, дома у тебя холодное пиво и вечерняя трансляция футбольного матча. И вот ты уже уселся перед телевизором, открыл пиво, как в дверь к тебе стучит сосед, который не может припарковаться. Эгоцентрик в этой ситуации просто пошлет его к чертовой матери, и через пять минут — вой сигнализации, ты выбегаешь на улицу и видишь, что сосед все-таки решил рискнуть и припарковаться, не рассчитал и стукнул твою машину. Разумеется, ты начинаешь ругаться с соседом, но он тебя уже ненавидит. В результате — надолго, если не навсегда испорченные отношения и куча негатива. Эгоист же чертыхнется, пойдет, переставит тачку, потому что думает не о том, чтобы ему было хорошо в эту самую секунду, он просчитывает все на несколько шагов вперед. Правильный эгоист живет в согласии с другими людьми.