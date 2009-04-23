Агенты ФБР прилетели в Россию на поиски «русской мафии»

Источник издания также сообщил, что интересуется ФБР и вором в законе Константином Гинзбургом по кличке Гизя. Американские спецслужбы уверены, что именно Гизя сегодня возглавляет на территории США преступные группировки выходцев из бывшего СССР, сменив на этом «посту» Вячеслава Иванькова. Япончик и ещё пара авторитетов российского преступного мира, как считают в ФБР, поручили управление «русской мафией» в США своему давнему приятелю — 37-летнему Константину Гинзбургу. В 2002 году он попался оперативникам на крупной сходке мафиози, проходившей в Подмосковье. Тогда милиционеры задержали более 30 «воров в законе» и «авторитетов», собравшихся обсудить свои проблемы. Впрочем, почти всех их вскоре отпустили. ФБР рассчитывает получить от МВД подробную информацию о всех связях Гинзбурга и решить, насколько он опасен для США.