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Агенты ФБР прилетели в Россию на поиски «русской мафии»

23 апреля 2009, 18:23
Агенты Федерального бюро расследований США прибыли в Москву для совместной работы с российским МВД, пишет «Российская газета» в четверг, 23 апреля.

Источник издания в МВД сообщил, что американцев больше всего интересует криминальная «четверка» россиян, замешанная в преступлениях, совершенных на территории США.

Сообщается, что ФБР просит российских коллег установить точное местонахождение Евгения Двоскина. Уроженец Одессы Евгений Слускер, взявший позже фамилию матери, в 1990 году уехал в США. За 10 лет он 15 раз задерживался местной полицией за различные преступления и получал незначительные тюремные сроки.

«Российская газета» пишет, что в 1995 году Двоскин отбывал наказание в одной камере с вором в законе Вячеславом Иваньковым, известным в криминальных кругах как Япончик. Тот как раз ожидал суда по обвинению в вымогательстве. После освобождения, по версии ФБР, Двоскин вместе с подельниками с помощью финансовых махинаций обрушил, а потом скупил акции четырех крупных американских компаний. Двоскину тогда удалось уйти от ответственности.

В 2001 году американцы выслали Двоскина за нарушение миграционного законодательства, а в 2003 году объявили Двоскина в розыск по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Но тот уже жил в России и, по данным МВД, занялся теневым банковским бизнесом. Сейчас, как пишет «РГ», Двоскин проходит свидетелем по уголовному делу об отмывании, обналичивании и выводе из России нескольких миллиардов долларов.

Источник издания также сообщил, что интересуется ФБР и вором в законе Константином Гинзбургом по кличке Гизя. Американские спецслужбы уверены, что именно Гизя сегодня возглавляет на территории США преступные группировки выходцев из бывшего СССР, сменив на этом «посту» Вячеслава Иванькова. Япончик и ещё пара авторитетов российского преступного мира, как считают в ФБР, поручили управление «русской мафией» в США своему давнему приятелю — 37-летнему Константину Гинзбургу. В 2002 году он попался оперативникам на крупной сходке мафиози, проходившей в Подмосковье. Тогда милиционеры задержали более 30 «воров в законе» и «авторитетов», собравшихся обсудить свои проблемы. Впрочем, почти всех их вскоре отпустили. ФБР рассчитывает получить от МВД подробную информацию о всех связях Гинзбурга и решить, насколько он опасен для США.

Также агенты ФБР разыскивают двух российских бизнесменов — Виктора Вульфа и Александра Грибова. Сообщается, что Вульф вместе со своей супругой Натальей создали в США около десяти фиктивных строительных фирм. Супруги под «виртуальное» строительство собрали около 50 миллионов долларов и покинули США. ФБР подозревает, что они скрываются на территории России.

Александр Грибов, по данным ФБР, вместе со своим знакомым Борисом Соха организовал сеть подставных медицинских центров в США. Существовали они только на бумаге, однако выставляли сотни фальшивых счетов за лечение больных страховым компаниям. Они заработали более 2,5 миллиона долларов. Соха был арестован в США, а Грибов сумел сбежать. По данным ФБР, он тоже может находиться в России. Американцы рассчитывают на помощь российских коллег в задержании Грибова.

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