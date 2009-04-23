Агенты ФБР прилетели в Россию на поиски «русской мафии»

Источник издания в МВД сообщил, что американцев больше всего интересует криминальная «четверка» россиян, замешанная в преступлениях, совершенных на территории США.
Сообщается, что ФБР просит российских коллег установить точное местонахождение Евгения Двоскина. Уроженец Одессы Евгений Слускер, взявший позже фамилию матери, в 1990 году уехал в США. За 10 лет он 15 раз задерживался местной полицией за различные преступления и получал незначительные тюремные сроки.
«Российская газета» пишет, что в 1995 году Двоскин отбывал наказание в одной камере с вором в законе Вячеславом Иваньковым, известным в криминальных кругах как Япончик. Тот как раз ожидал суда по обвинению в вымогательстве. После освобождения, по версии ФБР, Двоскин вместе с подельниками с помощью финансовых махинаций обрушил, а потом скупил акции четырех крупных американских компаний. Двоскину тогда удалось уйти от ответственности.
В 2001 году американцы выслали Двоскина за нарушение миграционного законодательства, а в 2003 году объявили Двоскина в розыск по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Но тот уже жил в России и, по данным МВД, занялся теневым банковским бизнесом. Сейчас, как пишет «РГ», Двоскин проходит свидетелем по уголовному делу об отмывании, обналичивании и выводе из России нескольких миллиардов долларов.
Источник издания также сообщил, что интересуется ФБР и вором в законе Константином Гинзбургом по кличке Гизя. Американские спецслужбы уверены, что именно Гизя сегодня возглавляет на территории США преступные группировки выходцев из бывшего СССР, сменив на этом «посту» Вячеслава Иванькова. Япончик и ещё пара авторитетов российского преступного мира, как считают в ФБР, поручили управление «русской мафией» в США своему давнему приятелю —
Также агенты ФБР разыскивают двух российских бизнесменов — Виктора Вульфа и Александра Грибова. Сообщается, что Вульф вместе со своей супругой Натальей создали в США около десяти фиктивных строительных фирм. Супруги под «виртуальное» строительство собрали около 50 миллионов долларов и покинули США. ФБР подозревает, что они скрываются на территории России.
Александр Грибов, по данным ФБР, вместе со своим знакомым Борисом Соха организовал сеть подставных медицинских центров в США. Существовали они только на бумаге, однако выставляли сотни фальшивых счетов за лечение больных страховым компаниям. Они заработали более 2,5 миллиона долларов. Соха был арестован в США, а Грибов сумел сбежать. По данным ФБР, он тоже может находиться в России. Американцы рассчитывают на помощь российских коллег в задержании Грибова.