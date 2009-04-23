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23 аперля — всемирный день книг и авторского права

23 апреля 2009, 13:13
23 апреля — символическая для мировой литературы дата: в этот день в 1616 году умерли Сервантес, Шекспир и Инка Гарсиласо-де ла Вега.

Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, X.Лакснесс, Владимир Набоков, Дж. Пла и Мануэль Мехиа Вальехо. Вполне естественно, что проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО, решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества, тогда и был учрежден Всемирный день книг и авторского права и Премию ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.

Благодаря книге, прежде всего, мы получаем доступ к знаниям, идеям, духовным и моральным ценностям, к пониманию красоты и творческим достижениям человека. Носитель информации, основа образования и творчества, книга даёт возможность каждой культуре рассказать о себе, знакомит с обычаями и традициями разных народов. Книга — это окно в мир культурного многообразия, это мост, соединяющий разные цивилизации во времени и пространстве.

Отмечая Всемирный День книги и авторского права, мы все должны особое внимание уделить важной роли книги в сохранении и приумножении культуры каждого государства. Ведь книга — это лучший помощник в наших общих усилиях по защите и обогащению культурного наследия человечества.

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