23 аперля — всемирный день книг и авторского права

Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, X.Лакснесс, Владимир Набоков, Дж. Пла и Мануэль Мехиа Вальехо. Вполне естественно, что проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО, решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества, тогда и был учрежден Всемирный день книг и авторского права и Премию ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.