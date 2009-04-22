В Тюмени дети не будут болеть ветрянкой

О том, какие новые вакцины теперь доступны тюменцам, рассказала на пресс-конференции главный педиатр Тюмени Надежда Казакевич.
Одним из последних достижений науки явилось создание вакцины против рака шейки матки, а именно против вируса папилломы человека, который поражает слизистые оболочки и кожу. По распространенности папилломавирусная инфекция занимает первое место среди инфекций, передающихся половым путем. 70 – 80% сексуально активного населения инфицируется в течение своей жизни. Возможна также передача вируса от матери к ребенку во время беременности и родов. Созданная недавно вакцина защищает не только от рака шейки матки, но и от генитального кондиломатоза – болезни, имеющей симптомы и причиняющей беспокойство в течение всей жизни. Ставить прививку лучше всего девочкам от 9 до 12 лет, причем придется поставить три укола, каждый из которых стоит около пяти тысяч. Но, как заверила Надежда Казакевич, лечение болезни обойдется намного дороже.
Как оказалось, ученым не дает покой обычная, на первый взгляд, ветрянка. Сегодня в Тюмени за личные средства прививают всех детей. Стоимость вакцины – в пределах 1000 рублей. Напрашивается вопрос: «Зачем платить тысячу, если можно купить зеленку?» Но, пояснила главный педиатр, если 95% населения переносят ветряную оспу без осложнений, то в 5% случаев болезнь вызывает осложнения, и некоторые даже становятся инвалидами: «Из-за этих пяти стоит работать и искать средство лечения. Может быть, нам удастся победить ветряную оспу так же, как мы победили оспу натуральную».