В Тюмени дети не будут болеть ветрянкой

Одним из последних достижений науки явилось создание вакцины против рака шейки матки, а именно против вируса папилломы человека, который поражает слизистые оболочки и кожу. По распространенности папилломавирусная инфекция занимает первое место среди инфекций, передающихся половым путем. 70 – 80% сексуально активного населения инфицируется в течение своей жизни. Возможна также передача вируса от матери к ребенку во время беременности и родов. Созданная недавно вакцина защищает не только от рака шейки матки, но и от генитального кондиломатоза – болезни, имеющей симптомы и причиняющей беспокойство в течение всей жизни. Ставить прививку лучше всего девочкам от 9 до 12 лет, причем придется поставить три укола, каждый из которых стоит около пяти тысяч. Но, как заверила Надежда Казакевич, лечение болезни обойдется намного дороже.