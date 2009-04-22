УЕФА предлагает останавливать игры из-за расизма

В минувшие выходные на матче в Турине болельщики «Ювентуса» оскорбительные скандировали кричалки в адрес темнокожего нападающего миланского «Интера» —
«Мы призываем останавливать матчи на 10 минут, когда происходят подобные вещи, и объявление (о причинах остановки) должно быть сделано по стадиону, — заявил Платини на
Обычно в Италии подобные выходки фанатов выливаются в мелкие штрафы клубам, но в случае с матчем «Ювентус» — «Интер» решение провести следующую игру без зрителей можно назвать суровым.
«Это сложный момент для итальянской футбольной федерации, — заявил игравший в свое время за „Юве“ Платини. — оно требует особой ответственности».
Президент Федерации футбола Италии Джанкарло Абете рассказал, что правила проведения матчей будут изменены, чтобы была возможность останавливать игру в случает расистских выкриков с трибун.
«Система проведения матчей в Италии уже дает представителям федерации останавливать матчи в случае вывешивания болельщиками баннеров расистского содержания», — отметил он.