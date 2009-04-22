УЕФА предлагает останавливать игры из-за расизма

«Мы призываем останавливать матчи на 10 минут, когда происходят подобные вещи, и объявление (о причинах остановки) должно быть сделано по стадиону, — заявил Платини на пресс-конференции . — Если (такое поведение болельщиков) продолжится, матч будет вообще прекращен. Мы должны быть жесткими в борьбе с расизмом. Это миссия УЕФА».