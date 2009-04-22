nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

УЕФА предлагает останавливать игры из-за расизма

22 апреля 2009, 18:18
УЕФА предлагает останавливать матчи в случае проявления футбольными фанатами поведения расистского характера, заявил во вторник президент организации Мишель Платини, которого цитирует Рейтер.

В минувшие выходные на матче в Турине болельщики «Ювентуса» оскорбительные скандировали кричалки в адрес темнокожего нападающего миланского «Интера» — 18-летнего Марио Балотелли. Тот матч завершился со счетом 1:1, но «Старая синьора» проведет следующую игру без зрителей.

«Мы призываем останавливать матчи на 10 минут, когда происходят подобные вещи, и объявление (о причинах остановки) должно быть сделано по стадиону, — заявил Платини на пресс-конференции. — Если (такое поведение болельщиков) продолжится, матч будет вообще прекращен. Мы должны быть жесткими в борьбе с расизмом. Это миссия УЕФА».

Обычно в Италии подобные выходки фанатов выливаются в мелкие штрафы клубам, но в случае с матчем «Ювентус» — «Интер» решение провести следующую игру без зрителей можно назвать суровым.

«Это сложный момент для итальянской футбольной федерации, — заявил игравший в свое время за „Юве“ Платини. — оно требует особой ответственности».

Президент Федерации футбола Италии Джанкарло Абете рассказал, что правила проведения матчей будут изменены, чтобы была возможность останавливать игру в случает расистских выкриков с трибун.

«Система проведения матчей в Италии уже дает представителям федерации останавливать матчи в случае вывешивания болельщиками баннеров расистского содержания», — отметил он.

#Новости#Спорт#Футбол#Ксения
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25