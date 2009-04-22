Тюменцы смогут пообщаться с писателем Захаром Прилепиным

День для встречи избран не случайно. Всемирный день книги празднуется всей читающей, пишущей, издающей и продающей книги общественностью. Дата праздника выбрана по решению ЮНЕСКО в 1996 г. 23 апреля — день смерти Уильяма Шекспира и Мигеля де Сервантеса.