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Тюменцы смогут пообщаться с писателем Захаром Прилепиным

22 апреля 2009, 17:58
23 апреля, в рамках празднования Всемирного дня книги, студенты ТюмГУ и все желающие имеют возможность встретиться с писателем Захаром Прилепиным.
Сюжет
Тюмень

Финалист и лауреат множества российских литературных премий, Захар Прилепин известен читателям такими книгами, как «Патологии», «Грех», «Санькя».

Произведения писателя переведены на семь языков, отдельные книги выходили в Китае, Франции, Польше. Книги Захара Прилепины включены в обязательную или рекомендованную программу и экзаменационные вопросы пяти российских университетов.

День для встречи избран не случайно. Всемирный день книги празднуется всей читающей, пишущей, издающей и продающей книги общественностью. Дата праздника выбрана по решению ЮНЕСКО в 1996 г. 23 апреля — день смерти Уильяма Шекспира и Мигеля де Сервантеса.

Актуального для современного читателя автора пригласили руководители кафедры издательского дела и редактирования ТюмГУ, считающие День книги одним из важнейших для себя праздников. Встреча с Захаром Прилепиным состоится в 13.30 в Губернаторскиом зале Тюменского регионального центра Интернет-образования (ул. Семакова, 18)

#Новости#Писатели#Тюмень#ТюмГУ#Таня#Культура
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