Тюменцы смогут пообщаться с писателем Захаром Прилепиным

Финалист и лауреат множества российских литературных премий, Захар Прилепин известен читателям такими книгами, как «Патологии», «Грех», «Санькя».
Произведения писателя переведены на семь языков, отдельные книги выходили в Китае, Франции, Польше. Книги Захара Прилепины включены в обязательную или рекомендованную программу и экзаменационные вопросы пяти российских университетов.
День для встречи избран не случайно. Всемирный день книги празднуется всей читающей, пишущей, издающей и продающей книги общественностью. Дата праздника выбрана по решению ЮНЕСКО в 1996 г. 23 апреля — день смерти Уильяма Шекспира и Мигеля де Сервантеса.
Актуального для современного читателя автора пригласили руководители кафедры издательского дела и редактирования ТюмГУ, считающие День книги одним из важнейших для себя праздников. Встреча с Захаром Прилепиным состоится в 13.30 в Губернаторскиом зале Тюменского регионального центра