Тюмень начинает переодеваться в «победный» наряд

На Цветном бульваре для горожан пройдет концерт «Салют, Победа», на площади у кинотеатра «Современник» — «Победная весна», в сквере Комсомольский — «Майски вальс». Кроме того, запланировано проведение вахт памяти, митингов, парад, возложение цветов, а также спортивные турниры и соревнования. Среди них — заплыв спортсменов городских клубов закаливания и зимнего плавания по Туре. С 1 по 9 мая у мемориала «Вечный огонь» будет организована работа Поста № 1.