Тюмень начинает переодеваться в «победный» наряд

Среди направлений, по которым ведется работа: мероприятия по благоустройству и праздничному оформлению города, увековечению памяти погибших, социальная работа, торжественные и праздничные мероприятия, работа с детьми и подростками, сообщает Nashgorod.ru
Начальник управления по культуре администрации города Тюмени Юрий Бедель рассказал, что с целью благоустройства и подготовки города к празднованию
Для создания торжественной атмосферы все отраслевые, территориальные органы администрации города Тюмени, предприятия и организации города в срок до 1 мая должны завершить праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих территорий, центральных транспортных развязок, главных улиц, путепроводов, остановочных павильонов.
На Цветном бульваре будут размещены 32 макета орденов и медалей Великой Отечественной войны.
Для реставрации или замены памятных досок, которые увековечивают память героев Великой Отечественной войны, планируется провести их ревизию. По радио «Город» скоро начнется трансляция более двухсот радиопередач о ветеранах ВОВ, проживающих в Тюмени.
Помимо социальных выплат на ремонт жилья ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проведения комплексных медицинских осмотров, стационарного лечения и лечения полости рта, а также предоставления скидок в аптеках города ветеранов ждут компенсационные выплаты и поздравительные открытки.
На Цветном бульваре для горожан пройдет концерт «Салют, Победа», на площади у кинотеатра «Современник» — «Победная весна», в сквере Комсомольский — «Майски вальс». Кроме того, запланировано проведение вахт памяти, митингов, парад, возложение цветов, а также спортивные турниры и соревнования. Среди них — заплыв спортсменов городских клубов закаливания и зимнего плавания по Туре. С 1 по 9 мая у мемориала «Вечный огонь» будет организована работа Поста № 1.
Итогом праздника станет праздничный салют, который будет проходить 9 мая в 23.00 на стадионе ФК «Тюмень», в микрорайоне «Тюменский», в зоне отдыха