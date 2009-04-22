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Тюмень начинает переодеваться в «победный» наряд

22 апреля 2009, 10:25
Отчет о подготовке к проведению 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заслушали сегодня члены постоянной комиссии по социальной политике Тюменской городской Думы.
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Тюмень

Среди направлений, по которым ведется работа: мероприятия по благоустройству и праздничному оформлению города, увековечению памяти погибших, социальная работа, торжественные и праздничные мероприятия, работа с детьми и подростками, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.

Начальник управления по культуре администрации города Тюмени Юрий Бедель рассказал, что с целью благоустройства и подготовки города к празднованию 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут проведены косметический ремонт и покраска памятников, мытье постаментов и стел, уборка мест проведения праздничных мероприятий, побелка бордюров и покраска ограждений, посадка цветов, установка дополнительных скамеек и урн, благоустройство дворовых и придворовых территорий частного сектора, размещение шаров, установка аншлагов с поздравлениями на автобусных остановках. Муниципальным учреждением «Комитет по рекламе» планируется размещение 84 поздравительных плакатов на рекламных установках города.

Для создания торжественной атмосферы все отраслевые, территориальные органы администрации города Тюмени, предприятия и организации города в срок до 1 мая должны завершить праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих территорий, центральных транспортных развязок, главных улиц, путепроводов, остановочных павильонов.

На Цветном бульваре будут размещены 32 макета орденов и медалей Великой Отечественной войны.

Для реставрации или замены памятных досок, которые увековечивают память героев Великой Отечественной войны, планируется провести их ревизию. По радио «Город» скоро начнется трансляция более двухсот радиопередач о ветеранах ВОВ, проживающих в Тюмени.

Помимо социальных выплат на ремонт жилья ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проведения комплексных медицинских осмотров, стационарного лечения и лечения полости рта, а также предоставления скидок в аптеках города ветеранов ждут компенсационные выплаты и поздравительные открытки.

На Цветном бульваре для горожан пройдет концерт «Салют, Победа», на площади у кинотеатра «Современник» — «Победная весна», в сквере Комсомольский — «Майски вальс». Кроме того, запланировано проведение вахт памяти, митингов, парад, возложение цветов, а также спортивные турниры и соревнования. Среди них — заплыв спортсменов городских клубов закаливания и зимнего плавания по Туре. С 1 по 9 мая у мемориала «Вечный огонь» будет организована работа Поста № 1.

Итогом праздника станет праздничный салют, который будет проходить 9 мая в 23.00 на стадионе ФК «Тюмень», в микрорайоне «Тюменский», в зоне отдыха 1-го Заречного микрорайона.

#Новости#Праздники#Тюмень#Ветераны#Ксения#Общество
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