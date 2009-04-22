Студенты ТюмГНГУ обещают соблюдать правила дорожного движения

«Молодые люди моложе 30 лет чаще всего попадают в ДТП», - заявил корреспонденту Nashgorod.ru старший инспектор отдела пропаганды управления ГИБДД, майор милиции Евгений Шикунов. Поэтому именно студентам предложили принять присягу дисциплинированных участников движения, пройти тесты на знание правил дорожного движения, и, при удачном результате, получить призы. Водителям, имеющим стаж вождения меньше 2-х лет, выдавались знаки «Молодой водитель». По мнению Евгения Витальевича, этот знак подскажет другим водителям, что нужно быть осторожнее, ожидая от начинающего автомобилиста возможных резких торможений или необдуманных маневров.