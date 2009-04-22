nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Студенты ТюмГНГУ обещают соблюдать правила дорожного движения

22 апреля 2009, 11:34
«День студентосбережения» прошел 21 апреля 2009 года в Институте транспорта ТГНГУ. Именно такое название дали акции, привлекающей внимание молодых людей к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения, проходящей при сотрудничестве Управления ГИБДД Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

«Молодые люди моложе 30 лет чаще всего попадают в ДТП», - заявил корреспонденту Nashgorod.ru старший инспектор отдела пропаганды управления ГИБДД, майор милиции Евгений Шикунов. Поэтому именно студентам предложили принять присягу дисциплинированных участников движения, пройти тесты на знание правил дорожного движения, и, при удачном результате, получить призы. Водителям, имеющим стаж вождения меньше 2-х лет, выдавались знаки «Молодой водитель». По мнению Евгения Витальевича, этот знак подскажет другим водителям, что нужно быть осторожнее, ожидая от начинающего автомобилиста возможных резких торможений или необдуманных маневров.

Многие студенты, проходившие тесты, допускали ошибки, но чаще всего в вопросах, не связанных с их личной практикой. К примеру, автолюбитель не знал правил, касающихся мотоциклистов.

#Новости#Тюмень#Правила дорожного движения#Студенты#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25