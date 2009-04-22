Совет Федерации снизил порог численности партий

С 1 января 2010 года минимальный порог численности партии, необходимой для её создания и регистрации, будет составлять не 50, а 45 тысяч человек. С 1 января 2012 года порог будет снижен до 40 тысяч членов. Для региональных отделений партий минимальная численность составит, соответственно, сначала 450, а затем 400 членов.
Для каждой партии региональные структуры должны быть образованы более чем в половине субъектов Российской Федерации, а уставы партий должны предусматривать ротацию руководителей коллегиальных органов партии и её региональных отделений. При обсуждении законопроекта в Госдуме уточнялось, что это коснется, в первую очередь, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и главы ЛДПР Владимира Жириновского.
Соответствующие поправки будут внесены в федеральный закон «О политических партиях». О необходимости внесения подобных поправок президент России Дмитрий Медведев заявил в обращении к Федеральному Собранию в ноябре 2008 года.