Совет Федерации снизил порог численности партий

С 1 января 2010 года минимальный порог численности партии, необходимой для её создания и регистрации, будет составлять не 50, а 45 тысяч человек. С 1 января 2012 года порог будет снижен до 40 тысяч членов. Для региональных отделений партий минимальная численность составит, соответственно, сначала 450, а затем 400 членов.