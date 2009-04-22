Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за тюменскими стройками

Мероприятия продлятся до конца апреля. И после мероприятия чистота тюменских улиц не останется без внимания. Контроль за вынесением грязи на проезжую часть будут осуществлять инспекторы дорожно-патрульной службы при работе на линии. При необходимости, дополнительные мероприятия будут проведены ближе к осени. Штраф на водителей за вынос грязи на проезжую часть — 1500 рублей, на должностных лиц — 5 тысяч рублей, а на юридических их лиц 200000 тысяч рублей.