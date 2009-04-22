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Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за тюменскими стройками

22 апреля 2009, 15:22
В Тюменской области ГИБДД проводит специальное мероприятие «Чистый город» («Чистые улицы»). Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за тюменскими стройками.

В Тюменской области ГИБДД проводит специальное мероприятие «Чистый город» («Чистые улицы»). Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за тюменскими стройками. На дороги Тюмени со строящихся объектов грузовики выносят на колесах тонны грязи. Инспекторы дорожной инспекции и организации движения обследуют стройки на предмет наличия твердых подъездных путей, руководителям организаций, где обнаружены недостатки, выносят предписания.

К административной ответственности привлекаются водители грузовиков, а также прорабы и руководители строительных объектов, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Мероприятия продлятся до конца апреля. И после мероприятия чистота тюменских улиц не останется без внимания. Контроль за вынесением грязи на проезжую часть будут осуществлять инспекторы дорожно-патрульной службы при работе на линии. При необходимости, дополнительные мероприятия будут проведены ближе к осени. Штраф на водителей за вынос грязи на проезжую часть — 1500 рублей, на должностных лиц — 5 тысяч рублей, а на юридических их лиц 200000 тысяч рублей.

Кроме того, именно сейчас усилен контроль за парковкой транспорта на газонах и несанкционированной мойкой транспорта во дворах и у водоразборных колонок. За мойку машин во дворах и других несанкционированных местах водителя по Закону Тюменской области об административных правонарушениях предусмотрен штраф 1 тысяча рублей.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Транспорт#Ксения#Общество
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