В Тюменской области ГИБДД проводит специальное мероприятие «Чистый город» («Чистые улицы»). Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за тюменскими стройками. На дороги Тюмени со строящихся объектов грузовики выносят на колесах тонны грязи. Инспекторы дорожной инспекции и организации движения обследуют стройки на предмет наличия твердых подъездных путей, руководителям организаций, где обнаружены недостатки, выносят предписания.
К административной ответственности привлекаются водители грузовиков, а также прорабы и руководители строительных объектов, сообщает Nashgorod.ru
Мероприятия продлятся до конца апреля. И после мероприятия чистота тюменских улиц не останется без внимания. Контроль за вынесением грязи на проезжую часть будут осуществлять инспекторы
Кроме того, именно сейчас усилен контроль за парковкой транспорта на газонах и несанкционированной мойкой транспорта во дворах и у водоразборных колонок. За мойку машин во дворах и других несанкционированных местах водителя по Закону Тюменской области об административных правонарушениях предусмотрен штраф 1 тысяча рублей.