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Школьные музеи пробуждают в юных тюменцах любовь к Родине

22 апреля 2009, 10:57
Вопросы воспитательного потенциала школьных музеев обсуждали вчера, 21 апреля, представители городского департамента образования, руководители школьных музеев, заместители директоров общеобразовательных учреждений, ветераны труда и участники Великой Отечественной войны.
Сюжет
Тюмень

Вопросы воспитательного потенциала школьных музеев обсуждали вчера, 21 апреля, в Большом зале администрации Тюмени представители городского департамента образования, руководители школьных музеев, заместители директоров общеобразовательных учреждений, ветераны труда и участники Великой Отечественной войны. Подробности сообщает пресс-служба администрации города.

С докладом перед собравшимися выступила начальник отдела воспитательной работы департамента образования Светлана Шумихина. Она отметила, что на сегодняшний день в городе Тюмени на базе общеобразовательных учреждений функционирует 13 школьных музеев, 13 краеведческих комнат и две комнаты боевой славы. За счет бюджетных средств были отремонтированы музейные помещения в гимназии № 1, лицее № 12 и в школе № 20.

Опытом гражданско-патриотической работы и музейной педагогики поделилась заместитель директора по воспитательной работе лицея № 34 Галина Медведева.

Она рассказала, что с 2002 года на базе лицея № 34 действует военно-исторический музей «Память сердца». Музей имеет три зала: «Истории строки», «Школа и война», «Мы родом из Сибири».

В музее действует один поисковый, шесть тимуровских, два волонтерских, два краеведческих и один архивно-мемориальный отряд. Ребята из этих отрядов организуют встречи поколений («Помнит мир спасенный», «Ради жизни на Земле»), проводят экскурсии, семинары и конференции.

Каждую весну поисковики музея выезжают в Новгородскую область, где вместе с поисковиками из других организаций проводят разведку захоронений воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, ведут раскопки, поднимают останки погибших, проводят перезахоронения воинов, встречаются с местными жителями – очевидцами тех событий.

площадок.

На базе музея постоянно проводятся и традиционные мероприятия. Это игры «Суворовский натиск» и «Школа выживания», краеведческие конференции «Север далекий и неизведанный» и «Месяц добрых сердец», фронтовой огонек «Вспомним, споем, фронтовик!» и многие другие.

Тесно сотрудничает музей с поисковыми отрядами из других городов («Память», г. Ялуторовск; «Поиск», г. Омск) и общественными организациями Тюмени (ТООО «Инвалиды чеченского конфликта», городской клуб «Ветеран»).

Пробудить у ребенка любовь к Родине - вот, по словам собравшихся, основная цель работы школьных музеев в гражданско-патриотическом воспитании школьников.

#Новости#Тюмень#Патриотизм#Школы#Таня#Общество
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