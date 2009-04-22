Школьные музеи пробуждают в юных тюменцах любовь к Родине

С докладом перед собравшимися выступила начальник отдела воспитательной работы департамента образования Светлана Шумихина. Она отметила, что на сегодняшний день в городе Тюмени на базе общеобразовательных учреждений функционирует 13 школьных музеев, 13 краеведческих комнат и две комнаты боевой славы. За счет бюджетных средств были отремонтированы музейные помещения в гимназии № 1, лицее № 12 и в школе № 20.