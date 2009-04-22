Сенаторы одобрили увеличение базовой части пенсии на треть

О том, что базовая часть пенсии России будет с 1 декабря повышена на 31,4 процента в середине марта 2009 года заявила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. По её словам, пенсии будет увеличены для того, чтобы социальная пенсия сравнялась с прожиточным минимумом пенсионера. По данным на середину 2008 года прожиточный минимум пенсионера составлял 3191 рубль, а в конце года — 4294 рубля.