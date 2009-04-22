Сенаторы одобрили увеличение базовой части пенсии на треть

Ранее планировалось увеличение базовой части пенсии на 26,4 процента до 2460 рублей. Однако прогноз по инфляции в 2009 году был повышен с 8,5 до 13 процентов,
По словам председателя комитета палаты по социальной политики Валентины Петренко, на повышение базовой части трудовой пенсии из бюджета России будет выделено дополнительно 12,45 миллиарда рублей. Кроме того, будет проведено увеличение выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, ветеранам, инвалидам и Героям Советского Союза и России. В среднем повышение составит 13 процентов.
Бюджет Пенсионного фонда России предусматривает выделение на осуществление ежемесячных выплат в 2009 году 304,1 миллиарда рублей.
О том, что базовая часть пенсии России будет с 1 декабря повышена на 31,4 процента в середине марта 2009 года заявила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. По её словам, пенсии будет увеличены для того, чтобы социальная пенсия сравнялась с прожиточным минимумом пенсионера. По данным на середину 2008 года прожиточный минимум пенсионера составлял 3191 рубль, а в конце года — 4294 рубля.
С 1 апреля 2009 года планируется увеличить страховую часть пенсии на 17,5 процента, вместо запланированных ранее 15,6 процента. С 1 августа
В России трудовая пенсия состоит из трех частей: базовой, страховой и накопительной. Базовая часть выплачивается всем гражданам, вне зависимости от трудового стажа. Страховая — определяется из суммы страховых взносов работодателя, производимых в течение всей трудовой деятельности гражданина. Накопительная — состоит из инвестиционного дохода пенсионных отчислений.