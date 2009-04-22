Самый интересный магазин открылся в ТЦ «Панама»

Качественные мультимедийные продукты в наше время все еще большая редкость. Редко где можно найти лицензионный продукт по доступной цене, покупка которого сопровождается приятной атмосферой и хорошим сервисом. Именно для реализации всех этих возможностей была создана сеть розничных магазинов «1С Интерес».
На прилавках этого магазина представлен широкий ассортимент всевозможной мультимедийной продукции по продаже игр для компьютеров и игровых приставок, программного обеспечения – общего, делового, развивающего и обучающего назначений, фильмов, музыки и книг, а также сопутствующих товаров и аксессуаров.
«Наш магазин имеет много особенностей, - рассказывает директор магазина «1С Интерес» Алексей Голомидов. - Например, мы предлагаем только последние новинки кино и музыки. Еще у нас представлен широчайший ассортимент программных продуктов, что является отличительной особенностью нашей сети от аналогичных мультимедийных магазинов. И очень важна в нашем магазине атмосфера и дизайн. Наш магазин действительно интересный. Товары в магазине подобраны таким образом, чтобы «свой диск» в магазине мог найти покупатель любого возраста и профессии».
«1С Интерес» в ТЦ «Панама» приглашает своих посетителей на новоселье!
Адрес магазина: г. Тюмень, ул. 2-я Луговая, д. 30, КТЦ «Па-на-ма», 3 этаж, телефон 520-789.