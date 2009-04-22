Самый интересный магазин открылся в ТЦ «Панама»

«Наш магазин имеет много особенностей, - рассказывает директор магазина «1С Интерес» Алексей Голомидов. - Например, мы предлагаем только последние новинки кино и музыки. Еще у нас представлен широчайший ассортимент программных продуктов, что является отличительной особенностью нашей сети от аналогичных мультимедийных магазинов. И очень важна в нашем магазине атмосфера и дизайн. Наш магазин действительно интересный. Товары в магазине подобраны таким образом, чтобы «свой диск» в магазине мог найти покупатель любого возраста и профессии».