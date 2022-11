Рок-легенды Depeche Mode едут в Россию с двумя концертами

Стоит отметить, что турне «Tour of the Universe» в поддержку нового альбома Depeche Mode «Sounds of the Universe» стартует в Тель-Авиве 10 мая. Релиз альбома состоялся 20 апреля. На этот раз рокеры-электронщики удивили фанатов, тем что предпочли аналоговые инструменты, при этом новый диск содержит музыкальные произведения как Мартина Гора, так и Дэвида Гэхэна. Первым синглом с диска стала музыкальная композиция «Wrong».