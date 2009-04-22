Рок-легенды Depeche Mode едут в Россию с двумя концертами

Концерты пройдут в следующую зиму в обеих российских столицах. По данным официального сайта группы, выступление в петербуржском
Стоит отметить, что турне «Tour of the Universe» в поддержку нового альбома Depeche Mode «Sounds of the Universe» стартует в
Билеты поступят в продажу уже в эту субботу, 25 апреля. Цены пока не сообщаются, однако, судя по стоимости билетов на концерт группы в «Лужниках» в 2006 году, они будут далеко не «антикризисными».
Напомним, что британский музыкальный коллектив «новой волны», образовавшийся в 1980 году, создал собственный стиль в жанрах электронной и