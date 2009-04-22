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Рок-легенды Depeche Mode едут в Россию с двумя концертами

22 апреля 2009, 18:45
В рамках своего нового мирового турне «Tour of the Universe» легендарная рок-группа Depeche Mode выступит в России, сообщает пресс-служба организаторов концерта — корпорации PMI.

Концерты пройдут в следующую зиму в обеих российских столицах. По данным официального сайта группы, выступление в петербуржском спортивно-концертном комплексе (СКК) намечено на 4 февраля 2010 года, а уже через 2 дня, 6 февраля «депеши» отыграют в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский».

Стоит отметить, что турне «Tour of the Universe» в поддержку нового альбома Depeche Mode «Sounds of the Universe» стартует в Тель-Авиве 10 мая. Релиз альбома состоялся 20 апреля. На этот раз рокеры-электронщики удивили фанатов, тем что предпочли аналоговые инструменты, при этом новый диск содержит музыкальные произведения как Мартина Гора, так и Дэвида Гэхэна. Первым синглом с диска стала музыкальная композиция «Wrong».

Билеты поступят в продажу уже в эту субботу, 25 апреля. Цены пока не сообщаются, однако, судя по стоимости билетов на концерт группы в «Лужниках» в 2006 году, они будут далеко не «антикризисными».

Напомним, что британский музыкальный коллектив «новой волны», образовавшийся в 1980 году, создал собственный стиль в жанрах электронной и рок-музыки. Depeche Mode является одной из наиболее успешных и «долгоиграющих» групп мира, музыканты по-прежнему выпускают альбомы, гастролируют и звучат при этом современно, несмотря на то, что группе уже почти 30 лет.

#Новости#Рок#Таня#Культура
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