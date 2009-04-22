Рок-легенды Depeche Mode едут в Россию с двумя концертами

Напомним, что британский музыкальный коллектив «новой волны», образовавшийся в 1980 году, создал собственный стиль в жанрах электронной и рок-музыки . Depeche Mode является одной из наиболее успешных и «долгоиграющих» групп мира, музыканты по-прежнему выпускают альбомы, гастролируют и звучат при этом современно, несмотря на то, что группе уже почти 30 лет.