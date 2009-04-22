Рентгеновский лазер прошел первые испытания

Одной из основных областей применения является так называемая рентгеновская кристаллография. Сейчас для выяснения, например, пространственной структуры белков подобным методом необходимо большое количество образцов, каждый из которых должен быть в кристаллической форме. Яркость рентгеновского излучения нового источника будет в тысячи раз превосходит яркость существующих научно-исследовательских установок. Этот факт позволяет применять методы кристаллографии к данным, полученным при облучении объекта, не являющегося кристаллом.