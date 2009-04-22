Рентгеновский лазер прошел первые испытания

Источником рентгеновского излучения являются пучки электронов из линейного ускорителя, проходящие через ондуляторы — приборы, создающие переменное магнитное поле. Для предварительного разгона электронов используется
Стоимость разработки нового устройства составила 420 миллионов долларов. По словам исследователей, данный лазер является первым подобным работающим аппаратом в мире. Необходимо отметить, что в настоящее время похожие лазеры строятся, например, в Японии.
Кроме того, 16 апреля состоялись первые испытания ускорителя PETRA III, который должен стать источником излучения для германского лазера. Учитывая, что первые эксперименты с использованием нового устройства в SLAC запланированы на сентябрь 2009 года, у немцев есть все шансы опередить американцев.
Использование сверхъярких источников синхротронного излучения (именно так официально называются рентгеновские лазеры) позволит ученым проводить ряд уникальных экспериментов.
Одной из основных областей применения является так называемая рентгеновская кристаллография. Сейчас для выяснения, например, пространственной структуры белков подобным методом необходимо большое количество образцов, каждый из которых должен быть в кристаллической форме. Яркость рентгеновского излучения нового источника будет в тысячи раз превосходит яркость существующих