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После 21 года ремонта Дом Пашкова вновь открыт для читателей

22 апреля 2009, 13:38
В Москве завершена реставрация Дома Пашкова, продолжавшаяся более двух десятилетий. 20 апреля в здании официально открылись отделы рукописей, карт и нотно-музыкальных изданий Российской государственной библиотеки, сообщает сайт РГБ.

К открытию залов библиотека приурочила и выставку раритетов из рукописного и нотного фондов. В богатейшем архиве РГБ хранится 600 тысяч письменных и графических документов с VI в. н. э. до наших дней: манускрипты на пергамене, бумаге, пальмовых листьях, автографы исторических деятелей и архивы писателей, коллекция старинных евангелий и другие рукописные памятники.

Напомним, что в 1988 году историческое здание было закрыто на ремонт по причине ветхости, однако работы там велись неактивно: после прекращения финансирования реставрация приостановилась почти на 20 лет. Лишь в последние годы началась серьезная реконструкция, которая завершилась в октябре 2007 года. На здании заменили кровлю и перекрытия, отреставрировали бельведер и балюстраду здания, благоустроили дворовую территорию. Внешний вид Дома Пашкова и его интерьеры были восстановлены по фотографиям и старым эскизам.

При этом РГБ по-прежнему не хватает площадей. Однако, как признался директор библиотеки Виктор Федоров, скоро начнется строительство нового фондохранилища, которое, возможно, решит эту проблему.

#Новости#Библиотеки#Москва#Таня#Культура
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