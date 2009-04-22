После 21 года ремонта Дом Пашкова вновь открыт для читателей

Напомним, что в 1988 году историческое здание было закрыто на ремонт по причине ветхости, однако работы там велись неактивно: после прекращения финансирования реставрация приостановилась почти на 20 лет. Лишь в последние годы началась серьезная реконструкция, которая завершилась в октябре 2007 года. На здании заменили кровлю и перекрытия, отреставрировали бельведер и балюстраду здания, благоустроили дворовую территорию. Внешний вид Дома Пашкова и его интерьеры были восстановлены по фотографиям и старым эскизам.