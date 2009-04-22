Медведев стал "тысячником" в ЖЖ за шесть часов

ЖЖ Дмитрия Медведева представляет собой сообщество, записи в котором может размещать лишь модератор - ЖЖ-пользователь blog_d_medvedev. Владеющая LiveJournal компания СУП подтвердила "Ленте.ру" подлинность президентского блога. К моменту, когда ЖЖ был представлен широкой общественности, в него уже был помещен архив записей из видеоблога президента.