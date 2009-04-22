Медведев стал "тысячником" в ЖЖ за шесть часов

Президент РФ Дмитрий Медведев стал "тысячником" в "Живом журнале" примерно за шесть часов.
ЖЖ Дмитрия Медведева представляет собой сообщество, записи в котором может размещать лишь модератор - ЖЖ-пользователь blog_d_medvedev. Владеющая LiveJournal компания СУП подтвердила "Ленте.ру" подлинность президентского блога. К моменту, когда ЖЖ был представлен широкой общественности, в него уже был помещен архив записей из видеоблога президента.
Напомним, Дмитрий Медведев завел личный видеоблог в октябре 2008 года. В январе к записям в этом блоге было разрешено оставлять комментарии. Ответы на записи президента подвергаются жесткой премодерации. Точно такая же модерация будет действовать в ЖЖ главы государства.