Китай стал крупнейшим мировым автопроизводителем

Усредненная чистая прибыль китайских автопроизводителей в 2008 году выросла на 30%, немецких — на 8%, а американских — упала на 10%. В то же время на фоне продолжающегося спада на американском и европейском авторынках объем продаж в Китае в марте 2009 года поставил исторический рекорд — 1,11 млн. единиц.