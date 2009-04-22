Китай стал крупнейшим мировым автопроизводителем

Такие данные приводятся в статистике Ассоциации автопроизводителей Германии (VDMA), опубликованной накануне. В 2008 году произведенные в КНР автомобили заняли 17,2% мирового авторынка, в то время как для Германии эта цифра составила 14,7%, а для США — 14,6%.
Усредненная чистая прибыль китайских автопроизводителей в 2008 году выросла на 30%, немецких — на 8%, а американских — упала на 10%. В то же время на фоне продолжающегося спада на американском и европейском авторынках объем продаж в Китае в марте 2009 года поставил исторический рекорд — 1,11 млн. единиц.