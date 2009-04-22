Ирина Хакамада поделится секретами успеха с тюменками

14 мая в Тюменскую филармонию приедет самая заметная
Потому что, когда ты бесконечно богат, но при этом — раб, ощущение счастья исчезает. А когда ты достиг карьерного успеха и удивительно при этом свободен — это кайф. Такая вот методика карьерного счастья: как совместить драйв, кайф и карьеру.
Ирина Хакамада подробно ответит на следующие вопросы:
1. Как совмещать карьеру и семью
2. Как быть объектом сексуального влечения в любом возрасте
3. Активная мама и счастливый ребенок — это возможно!
4. Как сделать мужчине предложение, от которого он не сможет отказаться
5. Как похудеть, не напрягаясь, за 2 месяца на 16 кг
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7. Как найти
8. Начать новую жизнь в любом возрасте
В зал будут допущены только женщины. Спрашивайте билеты в кассах филармонии.