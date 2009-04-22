Ирина Хакамада поделится секретами успеха с тюменками

Потому что, когда ты бесконечно богат, но при этом — раб, ощущение счастья исчезает. А когда ты достиг карьерного успеха и удивительно при этом свободен — это кайф. Такая вот методика карьерного счастья: как совместить драйв, кайф и карьеру.