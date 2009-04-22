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Ирина Хакамада поделится секретами успеха с тюменками

22 апреля 2009, 11:56
14 мая в Тюменскую филармонию приедет самая заметная женщина-политик в нашей стране Ирина Хакамада.
Сюжет
Тюмень

14 мая в Тюменскую филармонию приедет самая заметная женщина-политик в нашей стране Ирина Хакамада. Женщина-загадка расскажет о том, как амбициозным людям, мечтающим стать «номер один» в чем угодно, не продать душу дьяволу — выйти из клетки излишних амбиций, подчиняясь Большой компании или Большому боссу, не потерять собственное достоинство. Быть эффективными, оставаясь при этом свободными, а самое главное — счастливыми.

Потому что, когда ты бесконечно богат, но при этом — раб, ощущение счастья исчезает. А когда ты достиг карьерного успеха и удивительно при этом свободен — это кайф. Такая вот методика карьерного счастья: как совместить драйв, кайф и карьеру.

Ирина Хакамада подробно ответит на следующие вопросы:

1. Как совмещать карьеру и семью

2. Как быть объектом сексуального влечения в любом возрасте

3. Активная мама и счастливый ребенок — это возможно!

4. Как сделать мужчине предложение, от которого он не сможет отказаться

5. Как похудеть, не напрягаясь, за 2 месяца на 16 кг

6. WOW-имидж всегда!

7. Как найти мужа-партнера

8. Начать новую жизнь в любом возрасте

В зал будут допущены только женщины. Спрашивайте билеты в кассах филармонии.

#Новости#Тюмень#Люди политики#Таня#Общество
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