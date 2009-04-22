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Финансовый кризис — повод получить дополнительную специальность

22 апреля 2009, 10:27
Финансовый кризис заставил тюменцев жить в постоянном напряжении. Оставшись у разбитого корыта после увольнения с работы, люди впадают в депрессию, и не знают, как из неё выбраться. Не пригодились в своей основной профессии — получите другую! В Тюмени работают образовательные центры, где за короткий срок можно освоить дополнительную специальность.
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Тюмень

Финансовый кризис заставил тюменцев жить в постоянном напряжении. Оставшись у разбитого корыта после увольнения с работы, люди впадают в депрессию, и не знают, как из неё выбраться. Жизнь — это вечная борьба, нужно быть всегда готовым к любым поворотам судьбы. Не пригодились в своей основной профессии — получите другую! Благо в Тюмени работают образовательные центры, где за короткий срок можно освоить дополнительную специальность.

В нашем городе порядка десяти таких учебных центров. Каждый занимает определённую нишу в сфере получения специальностей или специализаций: образовательные агентства «Перспектива» и «Эсквайр», школа парикмахеров «Профи», институт технологий красоты «Эталон»», учебные центры «Эстетик» и «Престиж», школа стилистов «Эйсаль», центр морского и речного пароходства «Арго». Телефоны этих компаний можно узнать в справочно-информационной службе Nashgorod.ru.

Обучение в центрах проводится по различным направлениям. Ценителям красоты придутся по душе курсы управляющего салоном красоты, парикмахера, мастера ногтевого сервиса (маникюр, педикюр, современные технологии наращивания и дизайна ногтей, объемного и художественного дизайна, SPA-процедуры), визажиста, стилиста, косметолога-эстета, массажиста, бикини-дизайна, наращивания ресниц, оформления бровей, наращивания волос, афроплетения, пирсинга, эпиляции воском и т. д. Для тех, кто с детства стремится к домашнему уюту, предлагаем освоить такие специальности, как дизайнер ландшафта и интерьера, дизайнер по мебели, дизайнер штор, дизайнер-флорист. Курсы бухгалтерский учёт на предприятии 1С, имиджелогия, менеджмент туризма, организация делопроизводства, бухгалтерский учёт на малых предприятиях, упрощённая система налогообложения — подойдут тем, кто планирует заняться бизнесом. Также в образовательных центрах можно найти рабочие специальности: стропальщик, газоэлектросварщик, моторист-рулевой.

Продолжительность курсов зависит от выбранной специальности и периодичности занятий. Дольше остальных занимаются парикмахеры и косметологи (от 5 до 12 месяцев). На освоение других специальностей уходит в среднем полтора-два месяца. График занятий приблизительно везде одинаковый: два-три раза в неделю по четыре академических часа. Обучение проходит как в будние дни, так и в выходные. Также, по желанию клиента, учебный центр может составить индивидуальный график, но это, разумеется, будет стоить дороже.

В одну группу входит от двух до восьми человек. Такой небольшой состав обусловлен стремлением преподавателей найти индивидуальный подход к каждому слушателю.

Как правило, критериев (возрастных, половых и физиологических) при отборе учеников нет. Однако при поступлении на курсы, руководство центра потребует от вас паспорт и аттестат, а в отдельных случаях (пирсинг, косметолог-эстет, массажист) диплом о медицинском образовании и медицинскую книжку.

Теория составляет примерно 30% от всех занятий. Всё остальное — практика. В конце учебного процесса будущие специалисты сдают экзамены или проходят тестирование. В зависимости от продолжительности курсов в конце обучения выдаются следующие документы: длительный срок обучения — диплом государственного образца, кратковременные курсы — свидетельство. Иногда выпускники получают рекомендательные письма — с ними легче устроиться на работу.

Все образовательные центры содействуют в трудоустройстве. Но, дорогие тюменцы, вы должны понимать, что никто не может дать стопроцентной гарантии. Каждый должен позаботиться о себе сам.

При оплате курсов некоторые фирмы соглашаются на небольшую отсрочку. К тому же, если студент пожелал пройти в этой же школе ещё какие-нибудь курсы, ему предоставят скидку от 5 до 50 процентов.

Педагоги учебных центров — это, прежде всего, профессионалы-практики, победители и призёры городских и всероссийских конкурсов. Но нужно понимать, что программы и подход к преподаванию везде разные.

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