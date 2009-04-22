Финансовый кризис — повод получить дополнительную специальность

Финансовый кризис заставил тюменцев жить в постоянном напряжении. Оставшись у разбитого корыта после увольнения с работы, люди впадают в депрессию, и не знают, как из неё выбраться. Жизнь — это вечная борьба, нужно быть всегда готовым к любым поворотам судьбы. Не пригодились в своей основной профессии — получите другую! Благо в Тюмени работают образовательные центры, где за короткий срок можно освоить дополнительную специальность.