Финансовый кризис — повод получить дополнительную специальность

Финансовый кризис заставил тюменцев жить в постоянном напряжении. Оставшись у разбитого корыта после увольнения с работы, люди впадают в депрессию, и не знают, как из неё выбраться. Жизнь — это вечная борьба, нужно быть всегда готовым к любым поворотам судьбы. Не пригодились в своей основной профессии — получите другую! Благо в Тюмени работают образовательные центры, где за короткий срок можно освоить дополнительную специальность.
В нашем городе порядка десяти таких учебных центров. Каждый занимает определённую нишу в сфере получения специальностей или специализаций: образовательные агентства «Перспектива» и «Эсквайр», школа парикмахеров «Профи», институт технологий красоты «Эталон»», учебные центры «Эстетик» и «Престиж», школа стилистов «Эйсаль», центр морского и речного пароходства «Арго». Телефоны этих компаний можно узнать в
Обучение в центрах проводится по различным направлениям. Ценителям красоты придутся по душе курсы управляющего салоном красоты, парикмахера, мастера ногтевого сервиса (маникюр, педикюр, современные технологии наращивания и дизайна ногтей, объемного и художественного дизайна,
Продолжительность курсов зависит от выбранной специальности и периодичности занятий. Дольше остальных занимаются парикмахеры и косметологи (от 5 до 12 месяцев). На освоение других специальностей уходит в среднем
В одну группу входит от двух до восьми человек. Такой небольшой состав обусловлен стремлением преподавателей найти индивидуальный подход к каждому слушателю.
Как правило, критериев (возрастных, половых и физиологических) при отборе учеников нет. Однако при поступлении на курсы, руководство центра потребует от вас паспорт и аттестат, а в отдельных случаях (пирсинг,
Теория составляет примерно 30% от всех занятий. Всё остальное — практика. В конце учебного процесса будущие специалисты сдают экзамены или проходят тестирование. В зависимости от продолжительности курсов в конце обучения выдаются следующие документы: длительный срок обучения — диплом государственного образца, кратковременные курсы — свидетельство. Иногда выпускники получают рекомендательные письма — с ними легче устроиться на работу.
Все образовательные центры содействуют в трудоустройстве. Но, дорогие тюменцы, вы должны понимать, что никто не может дать стопроцентной гарантии. Каждый должен позаботиться о себе сам.
При оплате курсов некоторые фирмы соглашаются на небольшую отсрочку. К тому же, если студент пожелал пройти в этой же школе ещё
Педагоги учебных центров — это, прежде всего,