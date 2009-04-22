Ещё 20 лет половина российской нефти будет добываться в Югре

«Если говорить об общих тенденциях по добыче нефти, то они несколько хуже, чем в прошлом году. Однако сейчас наметились существенные подвижки в сторону улучшения», — заявил глава региона. Губернатор Югры подчеркнул, что если в феврале регион отставал по объемам добычи нефти от прошлогоднего уровня на 4,5%, то по итогам трех месяцев отставания составляют 2,5%.
«По мнению специалистов, половина российской нефти ближайшие 20 лет будет добываться именно в Югре. К 2030 году уровень годовой добычи нефти составит 220–230 млн тонн», — уверен Александр Филипенко.
Напомним, что в 2008 году нефтяными компаниями в Югре было добыто 277,6 млн тонн. Лидирующее место по добыче нефти принадлежит ОАО НК «Роснефть» (24,8% от общего объёма),