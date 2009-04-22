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Ещё 20 лет половина российской нефти будет добываться в Югре

22 апреля 2009, 15:54
Суточная добыча нефти в Югре приблизилась к показателям прошлого года. Об этом сообщил губернатор автономного округа Александр Филипенко.
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Югра

«Если говорить об общих тенденциях по добыче нефти, то они несколько хуже, чем в прошлом году. Однако сейчас наметились существенные подвижки в сторону улучшения», — заявил глава региона. Губернатор Югры подчеркнул, что если в феврале регион отставал по объемам добычи нефти от прошлогоднего уровня на 4,5%, то по итогам трех месяцев отставания составляют 2,5%.

«По мнению специалистов, половина российской нефти ближайшие 20 лет будет добываться именно в Югре. К 2030 году уровень годовой добычи нефти составит 220–230 млн тонн», — уверен Александр Филипенко.

Напомним, что в 2008 году нефтяными компаниями в Югре было добыто 277,6 млн тонн. Лидирующее место по добыче нефти принадлежит ОАО НК «Роснефть» (24,8% от общего объёма), ОАО «Сургутнефтегаз» (22,0%), ОАО НК «ЛУКОЙЛ» (19,6%), ТНК-ВР (17,2%). Эти компании добывают 83,6% всей нефти автономного округа.

#Новости#Югра#Экономическая политика#Нефть и газ#Ксения#Экономика
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