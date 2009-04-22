Bluetooth стал в восемь раз быстрее

Высокую скорость передачи данных Bluetooth 3.0 обеспечивает поддержка этим стандартом протокола 802.11, используемого в Wi-Fi . Также в Bluetooth 3.0 есть более медленный, но более экономный радиомодуль, обеспечивающий скорость передачи данных в три мегабита в секунду.