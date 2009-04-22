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Bluetooth стал в восемь раз быстрее

22 апреля 2009, 19:28
Организация Bluetooth SIG опубликовала спецификации стандарта беспроводной связи Bluetooth 3.0. Он позволяет обмениваться данными на скорости до 24 мегабит в секунду. Bluetooth 2.1 передает данные на скорости три мегабита в секунду.

Высокую скорость передачи данных Bluetooth 3.0 обеспечивает поддержка этим стандартом протокола 802.11, используемого в Wi-Fi. Также в Bluetooth 3.0 есть более медленный, но более экономный радиомодуль, обеспечивающий скорость передачи данных в три мегабита в секунду.

Использование той или иной радиосистемы зависит от размера передаваемого файла. Небольшие файлы будут передаваться по медленному каналу, а большие — по высокоскоростному. После окончания передачи модуль возвращается в режим пониженного энергопотребления.

Первые устройства с поддержкой Bluetooth 3.0 появятся в течение года. О разработке этого стандарта стало известно в конце 2008 года.

Bluetooth предназначен для беспроводного подсоединения устройств. Например, через него могут работать беспроводные мышь, клавиатура, принтер. Bluetooth потребляет меньше энергии, чем Wi-Fi, но передает данные на меньшие расстояния.

#Новости#Технологии#Таня
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