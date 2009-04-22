Bluetooth стал в восемь раз быстрее

Высокую скорость передачи данных Bluetooth 3.0 обеспечивает поддержка этим стандартом протокола 802.11, используемого в
Использование той или иной радиосистемы зависит от размера передаваемого файла. Небольшие файлы будут передаваться по медленному каналу, а большие — по высокоскоростному. После окончания передачи модуль возвращается в режим пониженного энергопотребления.
Первые устройства с поддержкой Bluetooth 3.0 появятся в течение года. О разработке этого стандарта стало известно в конце 2008 года.
Bluetooth предназначен для беспроводного подсоединения устройств. Например, через него могут работать беспроводные мышь, клавиатура, принтер. Bluetooth потребляет меньше энергии, чем