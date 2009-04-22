Бизнесмены Тюмени станут матросами

Экипажи Регаты, получившей в этом году статус ежегодной, представлены городами с разных точек мира. Оценивая свои шансы на победу, генеральный директор ООО «Гранд Медиа» Валерий Гут заявил: «Главное, не кто будет участвовать против нас, а как они будут работать». По его словам, в прошлом году выиграть помогла именно слаженность команды. И если в прошлом году тюменская команда немного побаивалась своих соперников, то на этот раз все настроены на победу.