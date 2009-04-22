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Бизнесмены Тюмени станут матросами

22 апреля 2009, 16:56
Международная парусная регата «Банзай покоряет мир — 2009» пройдет с 23 апреля по 4 мая в акватории Средиземноморья. Прошлогодняя победа тюменской команды настолько воодушевила бизнес-элиту нашего города, что на этот раз бороться за победу будут уже 30 руководителей.
Сюжет
Тюмень

Четыре команды, одна из которых женская, желая в очередной раз доказать, что в Сибири живут самые сильные и смелые люди. Участникам предстоит преодолеть 5 зачетных гонок, их суммарная длина около 110 зачетных морских миль. Призовой фонд составит 10 000 EUR, что касается суммы взноса, то эту тайну покорители стихий оставляют нераскрытой.

Экипажи Регаты, получившей в этом году статус ежегодной, представлены городами с разных точек мира. Оценивая свои шансы на победу, генеральный директор ООО «Гранд Медиа» Валерий Гут заявил: «Главное, не кто будет участвовать против нас, а как они будут работать». По его словам, в прошлом году выиграть помогла именно слаженность команды. И если в прошлом году тюменская команда немного побаивалась своих соперников, то на этот раз все настроены на победу.

Цели у каждого из участников — свои. Кто-то едет за новыми ощущениями, кто-то хочет посмотреть те заповедные места, куда иным образом невозможно попасть, кто-то хочет поработать в одной команде наравне со своим директором. Генеральный директор ИД «Банзай» Андрей Франк едет, чтобы победить самое себя: «Море нужно уважать, как и все другие стихии на Земле. Только с тотальным смирением можно подходить к ним и тогда, возможно, они позволят себя победить».

#Новости#Тюмень#Бизнес#Ксения#Культура
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