Бизнесмены Тюмени станут матросами

Четыре команды, одна из которых женская, желая в очередной раз доказать, что в Сибири живут самые сильные и смелые люди. Участникам предстоит преодолеть 5 зачетных гонок, их суммарная длина около 110 зачетных морских миль. Призовой фонд составит 10 000 EUR, что касается суммы взноса, то эту тайну покорители стихий оставляют нераскрытой.
Экипажи Регаты, получившей в этом году статус ежегодной, представлены городами с разных точек мира. Оценивая свои шансы на победу, генеральный директор
Цели у каждого из участников — свои.