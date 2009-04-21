Житель Ялуторовска набросился с топором на сотрудницу милиции

В дневное время она прибыла к дому по ул. Юбилейной, где проживала одна из проверяемых ею семей. В это время к сотруднице милиции подошёл находящийся в состоянии опьянения неоднократно судимый молодой человек, проживающий в том же доме, и принялся выяснять, что она делает в ограде дома.