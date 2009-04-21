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Житель Ялуторовска набросился с топором на сотрудницу милиции

21 апреля 2009, 14:28
Заводоуковским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Ялуторовска, подозреваемого в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Следствием установлено, что 30 марта 2009 года инспектор подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального ОВД «Ялуторовский» осуществляла проверку неблагополучных семей, проживающих на территории Ялуторовска.

В дневное время она прибыла к дому по ул. Юбилейной, где проживала одна из проверяемых ею семей. В это время к сотруднице милиции подошёл находящийся в состоянии опьянения неоднократно судимый молодой человек, проживающий в том же доме, и принялся выяснять, что она делает в ограде дома.

Инспектор попросила мужчину не мешать работать, на что последний схватил топор и набросился на милиционера, угрожая ей убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Женщину спасло лишь то, что находившийся неподалёку милиционер-водитель обезвредил злоумышленника, отняв у него топор, а затем на служебном автомобиле доставил в отдел милиции.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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